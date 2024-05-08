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بمذاق لا يقاوم طريقة عمل عمل الشيش طاووق في البيت زي الجاهزة وبمكونات بسيطة
تعتبر الأكلات العربية من بين أشهر المأكولات حول العالم، ومن بين هذه الأطباق الشهية والمحبوبة يأتي الشيش طاووق، ويعتبر الشيش طاووق أحد أشهر الأطباق العربية، ويتميز بمذاقه الفريد واللذيذ ويتم تحضيره عن طريق شواء قطع الدجاج المتبلة على الفحم أو في الفرن، ويُعد طبقًا لذيذًا ومغذيًا يحبه الكثيرون، وفي هذا المقال، سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الشيش طاووق العربي في المنزل بمذاق لا يقاوم
طريقة عمل عمل الشيش طاووق
المكونات
- كيلوغرام من صدور الدجاج المقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.
- بصلتان متوسطتان، مقطعتان إلى شرائح.
- فلفل أخضر واحد مقطع إلى شرائح.
- فلفل أحمر واحد.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- أسياخ خشبية.
خطوات التحضير
- في وعاء كبير قوم بمزج زيت الزيتون، الملح، عصير الليمون، الثوم المهروس والفلفل الأسود والبابريكا الكمون والقرفة وقم بتقليب المكونات جيدًا.
- ثم أضف قطع الدجاج المقطعة إلى التتبيلة وقلبها جيدًا لتغطية الدجاج بالتتبيلة بالتساوي وقم بتغطية الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو طوال الليل ليتبل الدجاج تمامًا.
- قبل تجهيز الشيش طاووق قم بنقع أسياخ الخشب في الماء لمدة نصف ساعة لتجنب حرقها أثناء الشواء.
- ثم سخن الفحم أو الشواية الكهربائية على نار متوسطة.
- أخذ قطع الدجاج المتبلة وأضف شرائح البصل والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر على الأسياخ بالتناوب.
- وضع أسياخ الشيش طاووق على الشواية وقم بتقليبها من وقت لآخر لضمان نضجها بالتساوي واحتراقهأثناء الشواء.
- بمجرد أن تصبح قطع الدجاج ذهبية اللون ومطهية تمامًا، قم بإزالة الشيش طاووق من الشواية.
- قدم الشيش طاووق اللذيذ على طبق التقديم مع الأرز أو الخبز، ويمكن تقديمه مع صلصة الطحينة أو صلصة الثوم لتعزيز النكهة.