بمذاق لا يقاوم طريقة عمل عمل الشيش طاووق في البيت زي الجاهزة وبمكونات بسيطة

تعتبر الأكلات العربية من بين أشهر المأكولات حول العالم، ومن بين هذه الأطباق الشهية والمحبوبة يأتي الشيش طاووق، ويعتبر الشيش طاووق أحد أشهر الأطباق العربية، ويتميز بمذاقه الفريد واللذيذ ويتم تحضيره عن طريق شواء قطع الدجاج المتبلة على الفحم أو في الفرن، ويُعد طبقًا لذيذًا ومغذيًا يحبه الكثيرون، وفي هذا المقال، سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الشيش طاووق العربي في المنزل بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل عمل الشيش طاووق

المكونات

كيلوغرام من صدور الدجاج المقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

بصلتان متوسطتان، مقطعتان إلى شرائح.

فلفل أخضر واحد مقطع إلى شرائح.

فلفل أحمر واحد.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

أسياخ خشبية.

خطوات التحضير