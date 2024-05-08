دعاء الامتحان للنجاح والتوفيق وتذكر الإجابات.. ردده لعلها ساعة استجابة

مع انطلاق ماراثون الاختبارات لمختلف المراحل الدراسية في أغلب دول العالم العربي، نجد الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضًا يبحثون عن دعاء الامتحان، وذلك من أجل ترديد هذا الدعاء ليلة الامتحان وعند استلام ورقة الأسئلة والإجابة عليها، ونوضح لكم بعض الأدعية المُحبب قولها في هذه اللحظة، فكونوا معنا.

دعاء الامتحان

الدعاء والصلاة هما رفقاء الطلاب خلال الاختبارات، حيث يستعين الطلاب بالمولي عز وجل سائلين التوفيق والسداد في اختباراتهم، ومُحبب النطق بالتوفيق والسداد أثناء الاختبارات ونطق بعض الأدعية، والتي تأتي على النحو التالي:

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

اللهم سهل علي كل صعب ووفقني إلى الخيرة من أمري.

اللهم إني أسالك التوفيق والنجاح والعفو والعافية.

دعاء نسيان الإجابات

وضحنا لكم بعضًا من العبارات من أجل الدعاء خلال الامتحان، وذكرنا دعاء الامتحان، أما دعاء استرجاع ما حفظه الطالب عند نسيانه، فهو كالتالي:

اللهم إني أستودعتك ما علمتني إياه فرده إلى حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه.

رب افتح علي فتوح عبادك العارفين وانقلني من حولي وقوتي واحفظني لحولك وقوتك واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

وعليك عند المذاكرة أن تستعين بالمولي عزوجل وأن توفر لك بيئة هادئة مناسبة من أجل مذاكرة الدروس الخاصة، بل وتوفير الطعام المناسب لك وذلك لتناوله عند حاجتك إليه، وعند الدخول إلى الاختبارات، عليك أن تقوم بترديد الأدعية التي ذكرناها لك بالأعلى وبالتوفيق والسداد إن شاء الله.