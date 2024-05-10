ادفع 100 ألف مقدمة واشتريها..سعر نيسان صني 2024 في مصر من الوكيل الرسمي نزل للمبلغ ده..هتشتريها خلاص

سعر نيسان صني 2024 في مصر لقد شهدت سيارة نيسان الصينية موديل عام 2024 ارتفاع في الأسعار الخاصة بها، حيث تعد هي الأحدث من نوعها ابتداءا من شهر فبراير، حيث زادت أسعار السيارة بقيمة تبلغ 83 ألف جنيه مصري، وتضمنت هذه الزيادة كافة الفئات التي تم تقديمها محليا من هذه النسخة، وفي مقالنا هذا سوف نوضح بالتفصيل الأسعار التي تم تحديدها في الآونة الأخيرة لسيارة نيسان الصيني موديل عام 2024.

سعر نيسان صني 2024 في مصر

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن سعر نيسان صني 2024 في مصر، حيث يرغبون في معرفة الأسعار المحددة لهذه السيارة في الوقت الحالي، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص بتوضيح جميع الأسعار المتاحة لهذه السيارة كالتالي:

الفئة الأولى من سيارة نيسان الصيني مانيوال موديل عام 2024 يصل سعرها لنحو حوالي 695.400 الف جنيه مصري بدلا من سعر 612.400 الف جنيه مصري.

يصل سعر الفئة الثانية من سيارة نيسان الصيني اوتوماتيك موديل عام 2024 لنحو 726.500 ألف جنيه مصري، بدلا من سعر 643.500 ألف جنيه مصري.

يبلغ سعر الفئة الثالثة من سيارة نيسان الصيني اوتوماتيك موديل عام 2024 لنحو 747 ألف جنيه مصري، وذلك بدلا من سعر 664 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة اوتوماتيك موديل عام 2024 إلى 761 ألف جنيه مصري، وذلك بدلا من سعر 678 ألف جنيه مصري.

مواصفات سيارة نيسان الصيني 2024

هناك العديد من المواصفات العالمية الرائعة التي تمتع بها سيارة نيسان الصيني موديل عام 2024 الجديدة، التي إطلاقها في الأسواق في الآونة الأخيرة، وهذه المواصفات جعلتها بالطبع محط أنظار وإعجاب الجميع من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية، حيث تتمتع بما يلي: