تقدر دلوقتي تنقل جميع بيانات بدون الانترنت..ميزة جديدة في الواتساب..

أعلنت إدارة تطبيق الواتساب عن إضافة ميزة جديدة مثيرة للاهتمام، وهي قدرة نقل البيانات بسهولة دون الحاجة لاستخدام الإنترنت، تعتبر هذه الخطوة جزء من جهود الواتساب المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وتوفير مزيد من الوظائف القيمة، ومن المنتظر أن تكون هذه الميزة متاحة لجميع مستخدمي الواتساب في الأيام القادمة.

خدمة نقل البيانات بدون انترنت عبر الواتساب

تحقق إدارة الواتساب لقفزة نوعية مع إطلاق خدمة نقل البيانات بدون الحاجة للإنترنت، حيث تمتلك هذه الخدمة ميزة استثنائية تتيح للمستخدمين نقل الملفات والمستندات ومقاطع الفيديو والصور بسهولة دون الحاجة لاتصال بالشبكة العنكبوتية.

استخدام خاصية People Nearby

يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من ميزة People Nearby لنقل الملفات وكل ما يحتاجونه بكل سهولة.

تتطلب الخدمة من المستخدمين تفعيل الأذونات اللازمة مثل الوصول إلى الملفات والصور واستخدام الموقع الجغرافي.

يمكن الوصول إلى خاصية People Nearby من قائمة الإعدادات لكلا الطرفين المتبادلين في عملية نقل الملفات.

مميزات تفعيل خاصية People Nearby

عند تفعيل خاصية People Nearby في تطبيق الواتساب، يحصل المستخدم على مجموعة من المميزات التي تسهل عملية التواصل والتبادل بين الأشخاص بشكل آمن ومريح، وتشمل هذه المميزات: