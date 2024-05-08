لبيك اللهم لبيك.. موعد وقفة عرفات وبداية عيد الأضحى المبارك 2024.. وعدد أيام إجازة العيد للموظفين في القطاع الحكومي والخاص

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، أن الاستعداد لموسم الحج ووقفة عرفات يبدأ قبل ذلك بمدة طويلة، حيث يستعد المسلمون إلى أعظم أيام في العام فهي أيام يكثر فيها الخير وفيها يؤدي المسلمين واحدة من أهم الشعائر والمناسك وهي الحج، وقد زادات مؤشرات البحث في الآونة الأخيرة حول موعد وقفة عرفات وعن موعد أولي أيام العيد وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

تشير الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد المعهد القومى للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة من المتوقع أن يولد في السماء في تمام الساعة 2:39 ظهرا وذلك بتوقيت القاهرة على أن يظل في سماء القاهرة 18 دقيقة، ويظل في سماء المملكة العربية السعودية 11 دقيقة ويصل في بعض البلدان العربية والاوروبية الى 28 دقيقة بعد غروب الشمس وذلك من ذي القعدة 1445 الموافق السادس من شهر يونيو لعام 2024.

ليكون بذلك غرة شهر ذي الحجة في السابع من شهر يونيو على ان تكون وقفة عرفات في يوم السبت 15/6/2024 يكون بذلك أول ايام عيد الاضحى في أغلب البلدان العربية والاسلامية يوم الأحد 16/6/2024.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

حدد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عدد أيام اجازة عيد الاضحى وقد أعلن عن إجازة تصل الى خمسة ايام للموظفين العاملين في القطاع الحكومي للدولة، مع الأجازات والعطلات الرسمية وصلت إجازات الموظفين الى تسعة أيام متتالية لتكون كالتالي: