قبل امتحانك بساعات بس .. تعديل مفاجئ في جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 ترم ثاني!!

يبحث عدد كبير جدا من أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 الترم الثاني حيث أنه بالفعل تفصلنا أيام قليلة جدا على بدء اختبارات نهاية العام في جميع صفوف النقل وفقا لما تم اعلانه من قبل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني حيث ان الوزارة قامت ايضا بالإعلان عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في الـ15 محافظة ويمكنك من خلال هذا المقال الاطلاع على الجدول تابعوا معي.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 ترم ثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني حيث انه يمكنكم من خلال النقاط التالية:

يوم الخميس الموافق 9 مايو امتحان اللغة العربية والخط

يوم الاحد الموافق 12 مايو امتحان العلوم والمهارات المهنية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو امتحان اللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس الموافق 16 مايو امتحان الرياضيات والتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

تاريخ امتحانات الصف السادس الابتدائي

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية انه سوف يتم بدء الامتحانات الخاصة بالشهادة الابتدائية الترم الثاني لعام 2024 ابتداء من يوم الخميس الذي يوافق يوم 9 مايو لعام 2024 وتستمر الامتحانات لمدة اربع أيام حتى تنتهي في يوم 16 مايو لعام 2024 وتم الاعلان ايضا من قبل الوزارة أن هذه التواريخ سوف يتم اقامة الامتحانات في جميع المحافظات المصرية لجميع الطلاب في الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني.