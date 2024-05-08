عاجل “الوزارة” توضح حقيقة تبكير امتحانات الثانويه العامه 2024 في هذه المحافظات!! ألحق ذاكر ولم المنهج

ارتفعت معدلات البحث في الساعات الأخيرة عن تبكير امتحانات الثانويه العامه 2024 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن عدم وجود تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون تبكير وذلك يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن اجازة عيد الاضحى المبارك تكون خلال امتحانات الثانوية العام 2024 ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

تبكير امتحانات الثانويه العامه 2024

نفت وزارة التربية والتعليم جميع الأخبار والشائعات المتداولة حول تبكير امتحانات الثانويه العامه 2024 وأكدت أن امتحانات الثانوية العام في موعدها وتبدأ يوم 10 يونيو 2024 وتنتهي يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 ، ويستعد جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة خلال الشهر الجاري بالمذاكرة والاجتهاد استعدادًا للامتحانات ، وتشكل امتحانات الثانوية العام في مصر قلقًا كبيرًا بين جميع الطلاب وأولياء الأمور حيث تحدد مستقبل الطلاب والتحاقهم بالجامعات المختلفة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانويه العامة هذا العام بامحانات المواد التي لا تضاف للمجموعة وهي مواد التربية الوطنية والتربية الدينية ومادتي الاحصاء والاقتصاد ، وذلك يومي 10 و 11 يونيو 2024 وتبدأ امتحانات المواد الرئيسية بعد الانتهاء من اجازة عيد الأضحى المبارك وذلك يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بامتحان مادة اللغة العربية.

وتنتهى امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2024 ، وتستعد جميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة وجميع كنترولات الثانوية العامة بتنظيم اللجان وأرقام جلوس الطلاب، علمًا بأنه تم الإعلان من قبل على أرقام جلوس الطلاب للعام الحالي 2024، وسوف يتم الإعلان عن نزولها بشكل رسمي قريبًا.