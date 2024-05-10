ظبطها وألعب..خدع وشفرات جاتا 5 الجديدة بعد تحديث اللعبة..نفذها على حسابك وشوف اللعبة هتبقى عاملة إزاي

خدع وشفرات جاتا 5 الجديدة تعد سلسلة العاب جاتا واحدة من أعظم وأهم الألعاب التي مرت على تاريخ الصناعة بجميع الإصدارات الخاصة بها على كافة المنصات، حيث قدمت كل واحدة من هذه المنصات شيء مميز ورائع، ولكنها تشابهت في جانب واحد وهو الشفرات وهو الجانب الممتع بالنسبة لنا، حيث أن تكون قويا وخارقا أو تحصل على ذخيرة غير نهائية من الأسلحة تزيد من المتعة والتشويق في اللعبة إلى حد كبير، ويتم هذا من خلال الحصول على شفرات جاتا.

خدع وشفرات جاتا 5 الجديدة

يتساءل الكثير من الأشخاص وخاصة الشباب عن خدع وشفرات جاتا 5 الجديدة، حيث يرغبون في معرفة الشفرات الخاصة بهذه اللعبة للحصول على الأسلحة بذحيرة كاملة، وهذه الشفرات جاءت كالتالي:

يتم استخدام شفرة PAINKILLER ليكون اللاعب خارق لفترة تصل إلى خمس دقائق.

شفرة الموت TURTLE.

شفرة TOOLUP للحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملة.

شفرة LAWYERUP تساعد هذه الشفرة في تقليل مطاردة الشرطة لك.

شفرة FUGITIVE سوف ترفع هذه الشفرة من مستوى المطالبة لك من قبل الشرطة.

شفرة INCENDIARY هذه الشفرة للرصاصات المتفجرة من جميع الأسلحة الخاصة بك.

شفرة HOTHANDS تاني هذه الشفرة ألا تضرب أعدائك بقبضة من حديد، وواجههم بقبضة متفجرة.

شفرة DEADEYE وهي شفرة التصويب بشكل أفضل، حيث تستطيع إعطاء الوقت للحصول على تصويب ثابت.

شفرة CATCHME، وهي شفرة الرفع من السرعة الخاصة بك في الرقض للحد الأقصى.

شفرة GOTGILLS، وهي تعني أن تسابق الأسماك واسبح بسرعة سواء في الهواء أو النهر.

شفرات غش لعبة GTA 5 على بلايستيشن 4 و 5 القياسية

هناك بعض الشفرات المخصصة للعبة GTA 5 على بلاستيشن 4 و 5 التي ينبغي معرفتها من قبل الأشخاص الذين يلعبون هذه اللعبة باستمرار، وهذه الشفرات تكون كالتالي: