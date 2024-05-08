متى موعد عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر؟ وأهم رسائل التهنئة لجميع الأقارب والأصدقاء

متى موعد عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر؟ يطرح الكثير من المسلمين في مصر هذا السؤال خلال الأيام الأخيرة الماضية وقد أعلنت هيئة البحوث الفلكية أن موعد عيد الأضحى المبارك يوافق يوم السادس عشر من شهر يونيو 2024 ومن المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الخامس عشر من شهر يونيو 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن المدة الزمنية بين عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك شهرين هما شهر شوال وشهر ذي القعدة ويكون عيد الاضحى المبارك يوم العاشر من شهر ذي الحجة كل عام وهو الموافق لموسم الحج.

متى موعد عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر؟

يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام يوم الاثنين الموافق 16 يونيو 2024 وذلك يوافق يوم العاشر من ذي الحجة ، ويعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم أعياد المسلمين والذي يشكل أهمية دينية كبيرة وشعيرة عظيمة من شعائر الدين الإسلامي العظيم ، ويأتى بعد أداء المسلمين فريضة الحج وهي الركن الخامس من أركان الإسلام وبعد وقوف حجاج بيت الله يوم وقفة عرفات بصعيد جبل عرفات وذلك يوم التاسع من شهر ذي الحجة.

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2023

باقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من المسلمين عن أجمل رسائل التهنئة لارسالها للاحباب والاقارب في يوم عيد الأضحى المبارك.