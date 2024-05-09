تم تبكير موعد الصرف!! تعرف على موعد نزول دفعة حساب المواطن عن شهر مايو الجاري 2024 – 1445

دعم حساب المواطن في السعودية هو برنامج حكومي يهدف إلى تقديم دعم مالي للمواطنين السعوديين بمختلف الفئات الاجتماعية، ويعتمد البرنامج على تقديم دعم مالي شهري أو ربع سنوي، حسب الأهمية الاجتماعية لكل فرد، وذلك من خلال تقديم طلبات عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالبرنامج، واليكم موعد نزول الدعم والشروط المطلوبة للحصول على وطريقة الاستعلام.

تبكير صرف حساب المواطن

هذا وقد تم الإعلان عن تبكير موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعه 78، وذلك لتعارض الموعد الخاص بصرف حساب المواطن مع عطله رسمية، حيث كان من المقرر صرف المستحقات يوم 10 مايو ولكنه يوم جمعة، ليتم تبكير موعد الصرف يوم واحد، ليصبح الصرف إعتبارا من اليوم الخميس 9 مايو الجاري، كما أنه من المقرر ارسال رسالة نصية لكافة المواطنين المستفيدين من الدعم تفيد ذلك التبكير.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن

هذا وقامت وزارة الموارد البشرية بتوفير رابط رسمي للمواطنين لكي يقوموا بالاستعلام عن دعم حساب المواطن لكل شهر، جاء ذلك بعدة خطوات بسيطة، واليكم هذه الخطوات في السطور القادمة:

الوصول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

اختيار الخيار الاستعلام عن حساب المواطن من الصفحة الرئيسية.

إدخال البيانات المطلوبة.

النقر على زر الاستعلام للحصول على النتيجة.

وفيما يلي بعض المعلومات الإضافية حول برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية:

الأهداف: يهدف برنامج حساب المواطن إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين السعوديين بمختلف فئاتهم الاجتماعية، كما يسعى إلى تحسين مستويات معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والحد من تأثير الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الرعاية الاجتماعية. الأهلية: للتأهل للبرنامج، يجب على الأفراد استيفاء معايير معينة، بما في ذلك أن يكونوا مواطنين سعوديين، وأن يكونوا مسجلين في البرنامج، وأن يكون لديهم حساب مصرفي سعودي صالح، وأن يمتلكوا بطاقة هوية وطنية سارية.

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الدعم المالي: يقدم البرنامج دعماً مالياً شهرياً أو ربع سنوي للأفراد أو الأسر المستحقة، حيث يتم تحديد مبلغ الدعم على أساس دخل الأسرة وعدد المعالين والعوامل الأخرى ذات الصلة، ويهدف الدعم إلى المساعدة في تغطية نفقات المعيشة، بما في ذلك السكن والتعليم والرعاية الصحية.

عملية التقديم: يمكن للأفراد المهتمين التقدم لبرنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول، كما يتطلب التطبيق تقديم معلومات شخصية ومالية، مثل الدخل وحجم الأسرة وتفاصيل الحساب البنكي، يقوم مسؤولو البرنامج بمراجعة الطلبات وتحديد أهلية ومستوى الدعم المالي لكل متقدم.