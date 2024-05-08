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“بمواصفات فريدة” مراجعة عن هيونداي النترا 2024 بشكل جذاب يخطف الأنظار

صورة samar adel samar adelمنذ يوم واحد
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هيونداي النترا 2024
هيونداي النترا 2024

هيونداي النترا 2024 سيارة أنيقة وجذابة بمجرد رؤيتها تسير على الطريق تخطف الأنظار، حيث أنها مصممة على أعلى مستوى من الاحترافية والإتقان مما جعلها تحتوي على عدة مزايا رائعة يحرص الكثير على اقتنائها بسببها، فمن الجدير بالذكر أن كل ما تحتوي عليه من أجزاء داخلية غاية في الدقة والتميز بدءًا من هيكلها القوي وصولًا إلى المحرك الممتاز الذي يتمتع بقوته وكفاءته عند السير على الطرق، ليس هذا وحسب بل توجد عدة مزايا أخرى بها تخص الأجزاء الداخلية سوف نوضحها لكم بالتفصيل من خلال ما يلي.

مواصفات سيارة هيونداي النترا 2024

تعد واحدة من أفضل السيارات التي يتم صنعها في كوريا الجنوبية والتي توفر الراحة والأمان عند استخدامها، كما أنها تضم العديد من المزايا التي جعلت منها سيارة جذابة وقوية تتحمل السير على الطرق لمسافات طويلة دون أن تتعرض للأعطال ومن أبرز ما يميزها ما يلي:

السرعة القصوى التقريبية (كم/س)180 كيلومتر/الساعة
عدد السلندرات4
القوة الحصانية121/6200
العزم(نيوتن.متر/لفة.دقيقة)156/4200
سعة خزان الوقود/لتر53
عدد النقلات4
عجلة قيادة متعددة الوظائفمتوفر
فتح وغلق السيارة بدون مفتاحمتوفر
تكييفيدوي
عدد المقاعد5
مقعد السائقيدوي
قفل مركزيمتوفر
زجاج كهربائيمتوفر
الجنوطنوع R15
مصابيح أمامية، مصابيح خلفيةنوع LED، تحتوي على مصابيح ضباب أمامية
مرايات جانبية كهربائية/ زجاج معتممتوفر
مدخل AUX, USBمتوفر
نظام إيموبليزر ضد السرقةمتوفر
أبعاد السيارة (مم)الارتفاع 1490، العرض 1541، الطول 4505
ارتفاع السيارة عن الأرض160 سم

سعر هيونداي النترا 2024

تلك السيارة واحدة من أفضل السيارات التابعة لماركة سيدان، والتي يتم تصنيعها بواسطة شركة هونداي في كوريا الجنوبية، حيث أنها تشمل العديد من المواصفات القياسية العالمية، لذا فإن أسعارها تكون مرتفعة مقارنة ببعض أنواع السيارات الأخرى حيث تتراوح أسعارها ما بين 82.725 ريال سعودي حتى 108.025 ريال سعودي، والسعر يكون شامل الضريبة المضافة.

عروض سيارة هونداي

يوفر موقع سيارة خدمة الحصول على سيارة هونداي النترا بسعر معقول من خلال دفع مقدم وتقسيط باقي المبلغ، حيث أن القسط الشهري يقدر بحوالي 1455 ريال سعودي.

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صورة samar adel samar adelمنذ يوم واحد
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