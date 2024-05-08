“بمواصفات فريدة” مراجعة عن هيونداي النترا 2024 بشكل جذاب يخطف الأنظار

هيونداي النترا 2024 سيارة أنيقة وجذابة بمجرد رؤيتها تسير على الطريق تخطف الأنظار، حيث أنها مصممة على أعلى مستوى من الاحترافية والإتقان مما جعلها تحتوي على عدة مزايا رائعة يحرص الكثير على اقتنائها بسببها، فمن الجدير بالذكر أن كل ما تحتوي عليه من أجزاء داخلية غاية في الدقة والتميز بدءًا من هيكلها القوي وصولًا إلى المحرك الممتاز الذي يتمتع بقوته وكفاءته عند السير على الطرق، ليس هذا وحسب بل توجد عدة مزايا أخرى بها تخص الأجزاء الداخلية سوف نوضحها لكم بالتفصيل من خلال ما يلي.

مواصفات سيارة هيونداي النترا 2024

تعد واحدة من أفضل السيارات التي يتم صنعها في كوريا الجنوبية والتي توفر الراحة والأمان عند استخدامها، كما أنها تضم العديد من المزايا التي جعلت منها سيارة جذابة وقوية تتحمل السير على الطرق لمسافات طويلة دون أن تتعرض للأعطال ومن أبرز ما يميزها ما يلي:

السرعة القصوى التقريبية (كم/س) 180 كيلومتر/الساعة عدد السلندرات 4 القوة الحصانية 121/6200 العزم(نيوتن.متر/لفة.دقيقة) 156/4200 سعة خزان الوقود/لتر 53 عدد النقلات 4 عجلة قيادة متعددة الوظائف متوفر فتح وغلق السيارة بدون مفتاح متوفر تكييف يدوي عدد المقاعد 5 مقعد السائق يدوي قفل مركزي متوفر زجاج كهربائي متوفر الجنوط نوع R15 مصابيح أمامية، مصابيح خلفية نوع LED، تحتوي على مصابيح ضباب أمامية مرايات جانبية كهربائية/ زجاج معتم متوفر مدخل AUX, USB متوفر نظام إيموبليزر ضد السرقة متوفر أبعاد السيارة (مم) الارتفاع 1490، العرض 1541، الطول 4505 ارتفاع السيارة عن الأرض 160 سم

سعر هيونداي النترا 2024

تلك السيارة واحدة من أفضل السيارات التابعة لماركة سيدان، والتي يتم تصنيعها بواسطة شركة هونداي في كوريا الجنوبية، حيث أنها تشمل العديد من المواصفات القياسية العالمية، لذا فإن أسعارها تكون مرتفعة مقارنة ببعض أنواع السيارات الأخرى حيث تتراوح أسعارها ما بين 82.725 ريال سعودي حتى 108.025 ريال سعودي، والسعر يكون شامل الضريبة المضافة.

عروض سيارة هونداي

يوفر موقع سيارة خدمة الحصول على سيارة هونداي النترا بسعر معقول من خلال دفع مقدم وتقسيط باقي المبلغ، حيث أن القسط الشهري يقدر بحوالي 1455 ريال سعودي.