علشان تليفونك ميهنجش.. تحميل لعبة Pubg Mobile Lite والتحديث الاخير 2024 برابط مباشر مجانا

هناك عدد كبير جدا من الأشخاص الذين يستخدمون هواتف بسيطة و تكون ضعيفة بعض الشيء مقارنةً بالهواتف الأخرى المتطورة ويحتاجون إلى الاستمتاع بلعبة بابجي على الهاتف الخاص بهم، ولكن اللعبة تكون كبيرة بعض الشيء ونظرًا لأن الشركة المصدرة لبابجي حريصة على جميع اللاعبين فقامت بإطلاق تطبيق يعرف ب بابجي لايت، حتى يتمكن جميع الأشخاص المستخدمين للهواتف البسيطة خوض التجربة وممارستها على الهواتف أيضًا بدون أي مشاكل تقنية أثناء التشغيل .

تحديث لعبة PUBG LITE الجديد 2024

‏هناك مجموعة كبيرة جدا من الإضافات الجديدة التي تم إدخالها على بابجي بعد التحديث الجديد وهي:

تم تحسين جودة الرسومات بشكل ملحوظ دون التأثير على الأداء، مما يمنحك تجربة أكثر متعة وواقعية.

تم إضافة خريطة جديدة ومثيرة للاهتمام إلى بابجي لايت الأمر الذي يساعد على الانتقال داخل اللعبة والشعور المميز بالإثارة.

تم إضافة مجموعة متنوعة من الأسلحة الجديدة إلى بابجي، وبتالي أنت قادر على استخدام أفضل أنواع الأسلحة والتغلب على الأعداء بسهولة كبيرة.

‏اللاعب داخل التحديث الجديد قادر على القيام بعمل تغيير كامل للشكل والملابس.

‏الكثير من العوامل الخاصة بالسحر المتعلقة بقصص علاء الدين.

إضافة ‏مجموعة قوية جدا من الأسلحة والسيارات.

‏تحميل لعبة PUBG Lite على الهاتف

‏يمكن أن يتم تحميل بابجي لايت على الهاتف الخاص بك بسهولة كبيرة: