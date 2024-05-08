هتقبض في شوال ! زيادة جديدة 1000 للمطلقات .. الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة 2024 شهر مايو

ظهرت منذ قليل أسماء تكافل وكرامة الجديدة والتي يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة وذلك عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ، حيث تم قبول العديد من الأسر المصرية من محدودي الدخل للحصول على معاشات تكافل وكرامة ، ومن الجدير بالذكر أن عدد الأسر التي تحصل على معاشات تكافل وكرامة في جميع المحافظات المصرية تخطى 5 مليون أسرة مصرية ، ويتم توفير معاشات تكافل وكرامة بشكل شهر لجميع المستحقين وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة إلكترونيًا.

الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة وذلك إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي. ثم قم بالدخول عبر بوابة “تكافل وكرامة”. ثم اضغط على “الأسماء الجديدة”. ثم قم بتسجيل الرقم القومي والبيانات المطلوبة. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة قبولك ضمن الأسماء الجديدة للحصول على معاش تكافل وكرامة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

يتم صرف معاشات تكافل وكرامة شهريًا يوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي ، وتم تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة في حالة موافقته ليوم الاجازة الرسمية ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم مصادر الدخل التي يعتمد عليها المواطنين في الفترات الأخيرة الماضية ، ومن المتوقع أن يتم زيادة قيمة معاشات تكافل وكرامة لجميع المستحقين خلال الأيام القادمة.