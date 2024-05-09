بحِيلة ذكية.. طريقة شحن شدات ببجي مجانا بالأيدي تصل إلى 120 شدة وزِد من سلاحك وعِتادك باللعبة

ببجي غنية عن التعرف، ونعلم جميعًا أنها واحدة من ألعاب الفيديو الأكثر تحميلًا من قِبل الشباب، ولزيادة متعة اللعبة لا بد من شحن الشدات، بحيث يبقي اللاعب على قيد الحياة أطول فترة ممكنة داخل Game اللعبة، ونوضح لكم طريقة الحصول على شحن شدات ببجي مجانا، وذلك من خلال عجلة الشدات، فكيف يتم الأمر؟!

شحن شدات ببجي مجانا

يحصل اللاعبين على الشدات من خلال شرائها بعد دفع مبالغ مالية حتى لو كانت قليلة، ولكن بطريقة ما يمكن الحصول على الشدات بالمجان، حيث عدد يصل إلى 120 شدة، وذلك على حسب ما يظهر لك، وكل ذلك من خلال عجلة الشدات المجانية، حيث الحصول عليها كما يلي:

عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي على شبكة الإنترنت، ومن ثم التسجيل عليه وإنشاء حساب.

قم بفتح حسابك والنزول للأسفل وستجد قائمة خاصة بالمهام.

ستجد مهام تحصل على نقاطها مرة واحدة فقط ونقاط تحصل عليها بشكل أسبوعي.

انقر على المكافأة واستلم النقاط، وانقر على كلمة الفشل.

تفتح لك بعد ذلك عجلة الشدات المجانية ومنها المتقدمة ومنها العالية ومنها الأساسية.

نُفضل النقر على الأساسي وقم بالضرب على الشدات واكتب الأيدي الخاص بك وستحصل على شدات بالمجان، وتكون متفاونة من حيث عددها والتي أقصاها 120 شدة.

شدات لعبة ببجي

الشدات هي العملة الافتراضية داخل لعبة ببجي، وكلما كان بحوزتك عدد أكثر من الشدات، كلما حصلت على سِلاح وعتاد تُزيد من متعتك خلال اللعبة وتجعلك باقي على قيد الحياة باللعبة لأطول فترة، وبينا لكم طريقة شحن شدات ببجي مجانا، وبجانب تِلك الطريقة، فيمكن الحصول على الشدات من خلال موقع ببجي الرسمي والحصول على الشدات بأسعار مخفضة، أو الحصول عليها من خلال النقاط.