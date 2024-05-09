خبر بألف جنية بجد “المالية توضح حقيقة تقديم موعد إيداع رواتب مايو 2024” + قيمة الزيادة الجديدة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن حقيقة تقديم موعد إيداع رواتب مايو 2024 حيث أعلنت وزارة المالية في التصريحات الأخيرة أن موعد صرف رواتب شهر مايو يبدأ يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو 2024 ، ولا توجد قرارات مؤكدة حول تبكير موعد صرف رواتب شهر مايو ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف المتأخرات يوم 8 و9 و10 من الشهر نفسه ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول صرف رواتب شهر أبريل 2024.

حقيقة تقديم موعد إيداع رواتب مايو 2024

نفت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية خلال الساعات الماضية حقيقة تقديم موعد صرف رواتب شهر مايو الجاري ، وأنه سيبدأ صرف رواتب جميع الموظفين والعاملين بالدولة يوم الخميس الموافق 28 مايو 2024 ويستمر لمدة 6 أيام متتالية ، ومن الجدير بالذكر أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيهًا مصريًا وذلك في ضوء حرص الدولة على مواكبة الظروف المعيشية للمواطنين خلال الفترة الأخيرة الماضية.

جدول صرف رواتب شهر مايو 2024

بعد التعرف على موعد بداية صرف رواتب شهر مايو يتساءل الكثير من المواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية المختلفة عن جدول صرف رواتب شهر مايو 2024 وهو كالتالي.