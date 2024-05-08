أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة مايو 2024 في العراق عبر منصة مظلتي 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة مايو 2024، حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أكثر برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة خاصة في ظل تدهور الاقتصاد العراقي خلال الآونة الأخيرة ، خلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة مايو 2024، ورابط الاستعلام والشروط واللازمة …

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة مايو 2024

حيث تعد أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة مايو 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة كونها مصدر دخل لعدد كبير من الأسر والمواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أن الوزارة انتهت من فرز الطلبات المقدمة للوزارة وتم اختيار الفئات الأولى بالرعاية والتي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي جاءت كالتالي:

شروط الرعاية الإجتماعية 2024 العراق

أن يكون المواطن من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

وألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يقل عن 55 عام.

ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية