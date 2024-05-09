برابط شغال استعلام غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وطريقة دفع المخالفات عبر بوابة اور ur.gov.iq الموقع الرسمي

استعلام غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وطريقة دفع المخالفات، يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في العراق بالتعرف على التفاصيل الخاصة بطرق الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يتم ارتكابها على الطرق، وطرق سداد قيمة هذه الغرامات، ولذلك فقد قامت هيئة المرور العامة بطرح رابط موقع إلكتروني رسمي أمام جميع المواطنين للاستعلام والتعرف على الغرامات المقررة عليهم، وطريقة دفعها، وذلك تسهيلا من الحكومة العراقية على المواطنين في إجراءات الاستعلام والدفع، بدلا من التوجه إلى مقرات المرور الحكومية، وفيما يلي ننقل لكم كافة التفاصيل.

استعلام غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

قامت وزارة الداخلية العراقية بإطلاق رابط منصة “أور” الإلكترونية والتي تمنح المواطنين في العراق القدرة على الاستعلام عن كافة الغرامات والمخالفات المرورية بالعراق إلكترونيا باستخدام عدد بسيط من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

الدخول أولا على رابط موقع منصة أور الإلكترونية.

القيام بتسجيل الدخول عبر الموقع.

حدد اختيار الخدمات الإلكترونية.

حدد اختيار خدمة الغرامات.

قم بإدخال جميع التفاصيل الخاصة بالسيارة

قم بالضغط على ايقونة عرض ليتم إظهار جميع المخالفات المرصودة على السيارة وقيمتها.

وأخيرا يمكنك سداد قيمة الغرامات بعد التعرف على قيمتها.

طريقة دفع غرامات المرور العامة بالعراق 2024

أتاحت إدارة المرور العامة بالعراق إمكانية دفع رسوم المخالفات المرورية المقررة بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال الدخول على موقع هيئة المرور العامة التابعة للحكومة العراقية واتباع الخطوات التالية: