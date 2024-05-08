لعشاق الفخامة.. سعر سيارة كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو في الأسواق وتِلك هي مواصفاتها

عشاق الفخامة والجمال ينجذبون بكل تأكيد إلى سيارة كيا سبورتاج 2024، والتي واحدة ضمن السيارات العائلية المميزة التي تجذب انتباه محبي السيارات الكبيرة الرياضية، ونوضح لكم سعر السيارة داخل الأسواق كسر زيرو وبعض مواصفاتها، بحيث تتعرفوا هل أنتم قادرين على شرائها أم لا، فكونوا معنا.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2024

كيا سبورتاج 2024 واحدة من السيارات الرياضية الكبيرة متعددة الاستخدامات، والتي تأتي بمواصفات جبارة تجذب عشاق السيارات وخصوصًا النوع الرياضي، وتأتي بعضًا من مواصفاتها على النحو التالي:

محرك السيارة توربيني سعته تصل لحوالي 1600 سي سي، حيث رباعي الأسطوانات، كما أنها تعمل بنظام دفع عجلات أمامي.

قدرة محرك السيارة يُقدر بقوة 180 حصان، حيث عزم الدوران الأقصى 265 نيوتن لكل متر.

سرعة السيارة القصوى حوالي 182 كيلو متر لكل ساعة.

تستهلك السيارة حوالي 8.5 لتر وقود إن سارت السيارة 100 كيلو متر.

تمتلك السيارة باقة من أنظمة السلامة والأمان حيث فرامل تمنع الإنزلاق ووسائد هوائية ونظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات، بالإضافة إلى توزيع لقوة الفرامل بشكل إلكتروني.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو

بكل تأكيد سعر سيارة كيا سبورتاج 2024 يختلف من سيارة إلى سيارة أخرى على حسب حالتها، ولكن بناء على ما هو متدوال على المواقع الرسمية الخاصة ببيع السيارات المستعملة في مصر فإن السعر كما يلي:

بداية السعر لبيع السيارة مليون وحوالي 700 ألف جنيه مصري.

أعلى سعر للسيارة مبلغ 2 مليون وحوالي 200 ألف جنيه.

سعر السيارة في السعودية تقريبًا بسعر 129 ألف و300 ريال سعودي.

وقد تزيد الأسعار أو تقل عن هذا السعر حسب حالة السيارة وحسب المعرض الذي تقوم بشراء السيارة من خلاله.