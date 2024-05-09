عاوز تليفون على قد الايد ومميزات عالية ..  تعال شوف  مميزات هاتف سامسونج Galaxy A73 أفضل موبايل للفئة المتوسطة

بينما يتسابق العديد من الشركات لإطلاق هواتف ذكية متميزة في فئة الهواتف المتوسطة يبرز هاتف سامسونج Galaxy A73 كخيار متميز يجمع بين الأداء المتميز والسعر الرخيص حيث يأتي هذا الهاتف بمميزات تجعله الأفضل في فئته حيث يتميز بتقنيات متقدمة وأداء ممتاز بتكلفة معقولة مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز متوازن يلبي احتياجاتهم اليومية والمتطلبات الأساسية للتكنولوجيا الحديثة دعونا نلقي نظرة على مميزات هاتف سامسونج Galaxy A73 ونتعرف على سبب تفضيله كأفضل هاتف الفئة المتوسطة.

مواصفات موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

يأتي الهاتف بأبعاد (7×76.1×7.6 ملم) ويزن 181 جرام مصنوع من البلاستيك.

شاشة Infinity-O بحجم 6.7 بوصة ودقة Full-HD+ مع معدل تحديث 120 هرتز.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 25 واط.

الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية يتكون الهاتف من كاميرا رباعية بدقة 108 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل (ثلاثية) و5 ميجا بكسل.

الذاكرة يأتي بإصدارين من الذاكرة الداخلية: 128 و 256 جيجا بايت.

معالج الهاتف Qualcomm Snapdragon 778G ثماني النواة.

الأمان تقنية البصمة والتعرف على الوجه.

نظام التشغيل يعمل أندرويد 12.

الألوان المتوفرة رمادي، أخضر، أبيض.

المميزات المتوفرة في هاتف Galaxy A73

هاتف سامسونج Galaxy A73 يتمتع بمجموعة من الخصائص القوية والإمكانيات الرائعة التي جعلته محط اهتمام محبي الأندرويد إليك بعض المزايا التي يتميز بها هذا الهاتف: