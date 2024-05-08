ألحق قدامك ساعتين بس على التقديم .. وظائف ‎دار طباعة النقد البنك المركزي المصري 2024 “رواتب حتى 16 ألف جنية”

تم الاعلان مؤخرًا عن وظائف ‎دار طباعة النقد البنك المركزي المصري حيث أعلن البنك المركزي المصري عن حاجته لوظيفة كيميائي في دار طباعة النقد وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ويعتبر البنك المركزي المصري من أهم وأعرض المؤسسات المصرية والتي لها تاريخ كبير على مدار السنوات الكثيرة الماضية ، ولا شك أن الكثير من الشباب والخريجين يطمحون للعمل في البنك المركزي المصري ، وخلال السطور التالية نكشف عن المؤهلات المطلوبة لوظائف ‎دار طباعة النقد البنك المركزي المصري.

وظائف ‎دار طباعة النقد البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري خلال الساعات الأخيرة الماضية عن حاجته الكيميائي دار طباعة النقد وذلك بالمؤهلات التالية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة أو العلوم ويتم قبول ذوي الخبرة أو حديثي التخرج.

التقديم العام لا يقل عن جيد كحد ادنى.

يفضل وجود الخبر في مجال الطباعة.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عام.

يجب أن يتم اجتياز جميع الاختبارات التي يقررها البنك المركزي المصري.

يتم استقبال طلبات المتقدمين في الفترة بداية من الأول من شهر مايو وحتى يوم 8 مايو 2024 عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

كيفية التقديم على وظائف ‎دار طباعة النقد البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي عن جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على وظائف ‎دار طباعة النقد البنك المركزي المصري وهي كالتالي: