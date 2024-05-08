لينك “social.gov.tn” خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط  والأوراق المطلوبة عبر وزارة الشئون الاجتماعية

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط المطلوبة، تبحث الكثير من الأسر التونسية عن التفاصيل الخاصة بمنحة 300 دينار المقدمة من الحكومة التونسية في إطار مساهمة الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا للدعم والتي تعاني من الفقر والدخل المحدود من خلال منحهم دخل شهري ثابت، وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت عن رابط التسجيل في المنحة بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى توضيح جميع الشروط والضوابط اللازمة للتسجيل والحصول على الدعم، وهو ما ننقله لكم الان بشكل تفصيلي من خلال متابعة التقرير التالي.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

قامت الحكومة التونسية بطرح رابط موقع وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تتمكن جميع الأسر التونسية من التسجيل في منحة 300 دينار الشهرية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على رابط موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

تسجيل الدخول عبر الموقع باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم.

تحديد اختيار التسجيل في منحة 300 دينار.

ملء استمارة التسجيل بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

ارفاق الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل.

الضغط على زر التسجيل في المنحة.

وأخيرا سيتم ارسال رسالة تأكيدية بقبول طلب المنحة بعد أن يتم دراسة الطلب من قبل الجهات المختصة.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

تأتي الشروط والضوابط التي حددتها الحكومة التونسية للحصول على منحة 300 دينار تونسي 2024 على النحو التالي:

أن يكون المستفيد تونسي الجنسية ومقيم في تونس بشكل مستمر.

أ ن يكون المتقدم من الفئات المحدودة الدخل.

ألا يقل عمر لمستفيد عن سن 18 عاما.

ألا يتعدى الدخل الشهري للمستفيد الحد الأدنى للاستحقاق.

ألا يكون مالكا لأي عقارات أو أملاك أخرى.

عدم استفادة المتقدم من أي منح حكومية أخرى.

الأوراق المطلوبة في منحة 300 دينار تونس

للتسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024، لابد من توفير الأوراق والمستندات التالية: