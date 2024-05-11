 «سيارة العيله لأحسن عيله » مواصفات تويوتا فور رنر 2025 Toyota 4 Runner وأهم مميزاتها الموجودة في الداخل.. ملهاش مثيل!!

تعتبر واحدة من السيارات العملاقة المعروفة بقوتها وقدرتها على التحمل في جميع الظروف والمسارات تعتبر هذه السيارة رمزًا في عالم الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث توفر توازنًا مثاليًا بين الأداء والراحة والمتانة بفضل مواصفاتها المتطورة وتقنياتها الفائقة، تقدم تجربة قيادة غريبه دعونا نتفحص عن كشف مميزاتها البارزة من الداخل، مما يجعلها الخيار المثالي للمغامرات الشاقة والاستخدام اليومي على حد سواء.

محركات 2025 4 رانر

يتوقع أن تشهد مجموعة نقل الحركة لتويوتا فور رانر 2025 بعض التغييرات، حيث من المتوقع أن تتاح خيارات محركين توربينيين ومحرك V-6 هجين، يُعَتَبر محرك الشاحن التوربيني سعة 2.4 لترًا المستخدم في طراز لكزس NX350 خيارًا محتملاً لسيارة تويوتا فور رانر يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 275 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 429.7 نيوتن متر، ويتميز بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

مواصفات محرك تويوتا فور رانر 2025

من بين المواصفات الرائعة التي تأتي بها سيارة تويوتا فور رانر 2025:

يتوقع أن يكون أداء المحرك مشابها لمحرك سيارة تويوتا تاكوما حيث يتميز بأسطوانات رباعية الشكل ونظام حرق الوقود التوربيني مما يضمن أداء متميزا وقوة استثنائية.

يولد المحرك قوة حصانية تصل إلى 228 نيوتن متر مع إمكانية زيادتها بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 360 نيوتن متر مما يضمن توفير الطاقة الكافية لأداء قوي وتسارع سلس.

يعمل المحرك بنظام الهجين مما يجمع بين القوة والكفاءة الوقودية مما يسهم في تقديم أداء متميز واقتصادي في استهلاك الوقود.

تويوتا Toyota 4Runner من الداخل