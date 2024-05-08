شوف اسمك نزل “كشوفات PDF” تنزيل جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة قوائم وزارة العمل عبر منصة مظلتي

تنزيل جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، بعد ان قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، بدأت العديد من عمليات البحث تتجه خلال الساعات الأخيرة للتعرف على الرابط المطروح من قبل الوزارة والتعرف على خطوات الاستعلام الإلكتروني للأسماء المقبولة، حيث تسعى العديد من الاسر العراقية للفوز بالقبول ضمن الأسماء المشمولة في البرنامج للاستفادة من الدعم المالي الشهري المقدم من الحكومة العراقية بالتعاون مع وزارة العمل العراقية وللمزيد من التفاصيل ندعوكم لمتابعة قراءة السطور التالية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق قد أعلنت عن بدء التسجيل في الدفعة السابعة من الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، وبعد طول انتظار، انتشرت بعض الأخبار حول قيام وزارة العمل العراقية بالإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن لجميع المتقدمين تنزيل جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر هذا الرابط وتحميلها على شكل ملفات pdf، ومن المقرر أن تتضمن الدفعة المقبلة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الالاف من الاسر العراقية من مختلف المحافظات العراقية المستحقة للدعم.

خطوات تنزيل جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

خطوات بسيطة يمكنك اتباعها في تنزيل جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، والتي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الأيام القليلة القادمة، وتأتي هذه الخطوات على النحو التالي: