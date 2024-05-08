لقاء القمة… جميع القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علي النايل سات مجاناً اليوم الاربعاء 8 مايو 2024

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، وسط ترقب الملايين من محبي ومتابعي كرة القدم الأوروبية، وخاصة فريق الملكي الذي يحظى بالملايين من العشاق من مختلف دول العالم، ننتظر اليوم واحدا من أهم اللقاءات الرياضية وأكثرها اثارة بين فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ في مباراة الإياب من الدور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يطمح عشاق الملكي تحقيق الفوز والمزيد من الأهداف لضمان الوصول للجولة النهائية من البطولة وحمل اللقب المنتظر الذي طالما يحلم به الكثير من الأندية الأوروبية، والأن نستعرض معكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم.

تقديم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اليوم

يستعد فريق ريال مدريد اليوم لمواجهة نظيره فريق بايرن ميونخ خلال لقاء الحسم الذي سيحدد هوية الفريق المتأهل للمباراة النهائية لمواجهة فريق بوروسيا دورتموند للمنافسة على لقب البطولة، حيث تأهل فريق بالأمس إلى المباراة النهائية بعد أنتهى لقاء الأمس بنتيجة 1-0 على حساب فريق باريس سان جيرمان، وننتظر اليوم التعرف على الفريق المواجه له خلال المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اليوم الأربعاء الموافق 8 من مايو 2024 بين فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ في مباراة إياب النصف نهائي من بطولة دوري ابطال أوروبا 2024 من أرض ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة 11:00 مساءا بتوقيت الامارات.

التاريخ الأربعاء 8 مايو 2024 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب سانتياجو بيرنابيو القنوات الناقلة beIN Sports HD 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD

beIN Connect المعلق حفيظ دراجي

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

تنفرد قناة بي ان سبورت الرياضية بنقل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، على أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 بتعليق صوتي مميز مع كلا من حفيظ دراجي وحسن العيدروس.

تردد beIN SPORTS HD 1 لمتابعة مباراة الريال وبايرن اليوم

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على النايل سات تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على عرب سات تردد القناة: 12765 أو 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي. تردد القناة: 12379.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة beIN Sports HD 2

تردد القناة: 11054

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تشكيل ريال مدريد امام البارين

حراسة المرمى: أندريه لونين

الدفاع: داني كارفخال، أنتوني روديجير، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، توني كروس، جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور

تشكيل بايرن ميونخ امام الريال

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش، ماتياس دي ليخت، إيريك داير، نصير مزراوي

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، كونراد لايمر، جمال موسيالا

الهجوم: سيرج جنابري، ليروي ساني، هاري كين