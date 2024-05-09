عاجل!! الآن لينك ‎ارقام جلوس الثانوية العامة بالأردن 2024  لطلاب التوجيهي بالمملكة

يعد امتحان شهادة التعليم الثانوي العام، والمعروف باسم التوجيهي، علامة بارزة للطلاب في الأردن، وهو امتحان وطني شامل يحدد أهلية الطالب للقبول في الجامعات والكليات في الأردن، وتزامنًا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة الأردنية، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2024 في الأردن، هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن إصدار بطاقات ‎ارقام جلوس الثانوية العامة بالأردن لطلاب التوجيهي، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على بطاقة رقم الجلوس إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

كيفية الحصول على ‎ارقام جلوس الثانوية العامة بالأردن

للحصول على بطاقة رقم الجلوس، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية. ابحث عن رابط أرقام جلوس التوجيهي لعام 2024. قم بإدخال البيانات المطلوبة. اضغط على زر “استعلام”. ستظهر بطاقة رقم الجلوس للطالب، بالإضافة إلى معلومات المكان الذي سيؤدي فيه الطالب امتحان التوجيهي لعام 2024.

تعرف على موعد ‎امتحانات الثانوية العامة بالأردن

يشار إلى أن موعد بدء امتحانات التوجيهي لعام 2024 في الأردن هو يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024، كما تعد امتحانات التوجيهي ذات أهمية كبيرة للطلاب وأولياء الأمور في الأردن، حيث تحدد انتقال الطلاب إلى التخصصات الجامعية المختلفة، وخلال تلك الفترة يبذل الطلاب قصارى جهدهم في المذاكرة واكتساب المعرفة استعدادًا لامتحانات التوجيهي لعام 2024.

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يغطي الامتحان مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواد الاختيارية بناءً على التخصص الذي يختاره الطالب (مثل الآداب أو العلوم أو المسارات المهنية)، يُعرف التوجيهي بدقته ومخاطره العالية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل المستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب.