EFootball تحديث اسطوري شحن كوينز بيس 25000 كوينز+بكدجات اسطورة جديدة في تحديث الإثنين العب واكسب

تعد لعبة اي فوتبول واحدة من اقوي العاب كدة القدم الالكترونية علي الهاتف المحمول، تم طوريها من خلال شركة Konami الرسمية، باعتبارها لعبة بيس موبايل نسخة مصغرة من لعبة Pro Evolution Soccer، جاءت لعبة e Football باقوي اداء رسومي للعبة مرة القدم الرقمية، من اداء مرن وحركة سلسه و تصميمات فريدة من نوعها، احتلت eFootball المركز الاول من حيث عدد التنزيلات علي منصات Google Play وكذلك منصات Apple Store، بالاضافة الى العديد من المميزات داخل اللعبة مثل ميزة تطوير قدرات اللاعبين و تحديد اماكن المهاجمين والمدافعين، كذلك وجود فرصه تطوير المدرب الخاص بفرق الاحلام الخاص بك ومساعدة نجوم الفريق في زيادة مستواهم الكروي.

احداث eFootball الجديدة تحديث مايو 2024

تعد لعبة اي فوتبول هي واحدة من أكثر وأهم الالعاب المتميزة حول العالم حيث أنها استطاعت في الفترة الأخيرة أن تجذب العديد من الملايين في كل مكان في جمهورية مصر العربية وفي داخل أنحاء المملكة العربية السعودية والدول العربية ككل، كانت تلك اللعبة موجودة فقط على اجهزة البي سي والإكس بوكس ولكن فيما بعد في الفترات الأخيرة من السنوات الحديثة نزلت اللعبة على أجهزة البلاي ستيشن.

ولم تكتفي بذلك فقط فقط وصلت اللعبة في الجوالات المحمولة لتنزل في بدايتها بجرافيك خيالي لا يتم تشغيلة إلا على الأجهزة العليا فقط لا غير، ولا لم تتوقف كونامي عن النظرات إلى تطور اي فوتبول نظراً للنجاح، وقد أضافت تحديثات جديدة ليتم تشغيل اللعبة الهواتف أصحاب الفئة المتوسطة، وينتظر العديد من محبي تلك اللعبة التحديث المنتظر القادم لكوينز بيس وتحديثات الأساطير ، والتي من المتوقع أن تكون الإثنين المقبل بكل التفاصيل المبهرة عالمياً.