هسه استعلم.. كيفية الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني واهم شروط السداد في عموم العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن كيفية الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني، حيث أطلقت الجهة المعنية في العراق منصة إلكترونية مخصصة لتقديم الخدمات المتعلقة بالمرور لتيسير وصول المواطنين إلى هذا النوع من الخدمات عبر الإنترنت، حيث يستطيع سكان العراق استخدام الرابط المخصص للاستعلام عن المخالفات المرورية العامة التي تحمل الرقم 2024 لدخول المنصة الجديدة، وبمجرد الدخول، يمكنهم الاطلاع على كل المخالفات المسجلة ضد مركباتهم بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى.

كيفية الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني

أطلقت وزارة الداخلية العراقية الرابط الرسمي للاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني، ويجب معرفة الخطوات الرقمية التي تسمح بالدخول إلى المنصة الإلكترونية لإدارة المرور، بهدف تنفيذ استعلام حول جميع الغرامات المترتبة على المركبات، وذلك بالطرق الآتية:

أولا يجب الدخول على منصة أور الرسمية

تنفيذ عملية الدخول من خلال كتابة اسم الحساب وكلمة المرور.

يجب تحديد خدمة البحث عن الغرامات من ضمن الخدمات الرقمية المتاحة.

من ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

يتعين إدراج رقم المركبة.

يجب استكمال باقي البيانات المطلوبة.

ينبغي تحديد المديرية التابع لها الفرد.

النقر على خانة استعلام.

تتم مراجعة جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات المالية المطبقة على السيارة.

في حال رغبتك بتسديد الغرامات، قم بالضغط على خيار الدفع الإلكتروني.

تحديد طريقة الدفع المناسبة.

النقر على خانة الدفع.

يُستلم إشعار التأكيد عبر الجوال مصحوباً بطبع إيصال لسداد الغرامات التي تم فرضها على المركبة.

شروط سداد غرامات المرور العامة الرقم الألماني

هناك مجموعة من القواعد والمعايير اللازمة لسداد عملية دفع الغرامات المرورية الرقم الألماني في العراق كما يأتي:

ينبغي أن تتوفر لدى المتقدم للرخصة بطاقة قيادة فعالة وغير منتهية الصلاحية.

يجب تقديم نسخة من إيصال دفع المخالفات المرورية عند السداد عبر الوسائل الإلكترونية.

من الضروري أن يقوم مالك المركبة أو أحد الأشخاص المفوضين بدفع الغرامة المستحقة، بشرط تقديم تفويض قانوني يثبت صلاحية الشخص المفوض للقيام بهذا الإجراء.

يجب أن يقوم الشخص بدفع الغرامة خلال الفترة المحددة حتى لا يواجه عقوبة إضافية بسبب التأخير في السداد.

تقديم نسخة من وثيقة تملك السيارة عند دفع الغرامة المالية.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الألماني

أعلنت الإدارة المرورية عن تقييم الغرامات المرورية الرقم الألماني والتي تتباين بحسب نوع السيارة والمخالفة، إذ تحمل كل مخالفة قيمة مالية محددة تختلف عن غيرها، وبالإمكان الاطلاع على تفاصيل المخالفات المرورية وتكلفتها كما يلي: