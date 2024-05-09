بسهولة ويسر .. أحصل على تأشيرة الحج رابط مباشر منصة “نسك” وما هي رسوم الإقامة المؤقتة 2024

يمكنك الآن من خلال موقعنا البديل بسهولة ويسر الحصول على تأشيرة الحج رابط مباشر منصة “نسك” وما هي رسوم الإقامة المؤقتة 2024، أوضحت السلطات في المملكة العربية السعودية أن حصول القادمين من خارج المملكة على تأشيرة الحج لعام 2024 يعد شرطاً أساسياً لأداء المناسك المقدسة. تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالتنقل داخل المناطق المحيطة بجدة والمدينة المنورة وجدة فقط، ولا يمكن استخدامها لأغراض العمل أو الإقامة، وأشارت السلطات إلى أن أي محاولة للخروج إلى مناطق أخرى قد تعرض صاحب التأشيرة لمخالفة قانونية، مما يمكن أن يترتب عليها عقوبة الحرمان من أداء فريضة الحج والترحيل خارج السعودية.

بسهولة ويسر أحصل على تأشيرة الحج رابط مباشر منصة “نسك” 2024

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخصك للوصول بسهولة ويسر، أحصل على تأشيرة الحج رابط مباشر منصة “نسك” 2024، ولكي تتمكن من الحصول على تأشيرة الحج يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

عليك أولاً الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية وزيارة موقع وزارة الحج والعمرة السعودية، أو من خلال موقع نسك من الرابط التالي.

بعد ذلك، يجب عليك التسجيل في تلك المنصة واختيار خدمات الأفراد.

من ثم، يتعين عليك طلب التأشيرة الخاصة بالحج وإدخال البيانات المطلوبة.

وبعد ذلك، يجب عليك تأكيد الطلب، وسيتم مراجعته من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

ما هي رسوم الإقامة المؤقتة

بعد أن توصلنا فيما سبق إلى بسهولة ويسر، أحصل على تأشيرة الحج رابط مباشر منصة “نسك” نجيب لكم الآن على تساؤل ما هي رسوم الإقامة المؤقتة 2024، وطبقا لما قررته وزارة الهجرة السعودية فإن رسوم الإقامات تتمثل فيما يأتي: