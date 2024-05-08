هاتف عالمي الكل هيقدر يشتريه.. جوجل تطرح هاتف Pixel 8a الجديد.. وحش الاندرويد الجديد

الهاتف Pixel 8a من جوجل يأتي بميزات مميزة تشمل كاميرا محسنة، وأداء أفضل، وتصميم أنيق، تمتاز الكاميرا بقدرتها على التقاط الصور بجودة عالية في ظروف الإضاءة المنخفضة، بينما يوفر الأداء القوي معالج Snapdragon الجديد، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد الجديد مع تحديثات أمان مستمرة من جوجل، تصميمه الأنيق يجمع بين الأناقة والأداء العملي، مما يجعله مناسب لمن يبحثون عن هاتف ذكي متميز.

مواصفات الهاتف

الكاميرات تقدم فوائد متعددة، بما في ذلك القدرة على التقاط الصور المتتالية في التصوير الفلكي، وتسجيل الفيديو بسرعة 240 إطار في الثانية، وتوفير تثبيت الفيديو المدمج والتحريك السينمائي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكاميرا الرئيسية بدقتها 64 ميجابكسل والعدسة الثانوية بدقة 13 ميجابكسل التقاط صور ذات زاوية واسعة وتسجيل فيديو 4K بسلاسة، مع تقنيات مثل مثبت الصورة البصري وتقنية dual pixel PDAF.

وبفضل مقاومته للماء والغبار بمعيار IP67، وشاشته الأوليد بدقة 430 بيكسل ومعدل تحديث 120 هيرتز، يمكن للهاتف الاستمتاع بسطوع يصل إلى 2000 شمعة مع المتانة والأداء الرائع.

اهم مميزات الهاتف الجديد من جوجل