100.000 دينار زيادة فورية على الراتب.. سلم رواتب المتقاعدين الجديد يُفاجئ المواطنين

تعتبر رواتب المتقاعدين في دولة العراق، من أكثر المواضيع التي تُشغل بال العديد من المتقاعدين في كافة المحافظات العراقية، بما تُساهم الزيادات التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء تُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدم، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة المنوط صرفها تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي يتم تطبيقها مع إختلاف الرواتب الخاصة بكل متقاعد، ويمكن الإستعلام عن الراتب بالزيادة المقرر صرفها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

ولكي تتعرف على رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية الرسمي في العراق.

بعدها يتم القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

بعد ذلك يُرجى القيام بإختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق.

إدخال كافة المعلومات الشخص المتقاعد.

الضغط على زر “بحث”.

لتتعرف في النهاية على جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

شروط التقديم في هيئة التقاعد الوطنية

وتتمثل أبرز شروط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-