سلفه تقدم دعم كبير.. دعم منصة سلفة في السعودية يصل الى 25,000 ريال سعودي.. تعرف على الشروط المطلوبة

توفر منصة سلفة فرصة للحصول على تمويل شخصي سريع يصل إلى 25,000 ريال سعودي، دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري، مع خطط سداد ميسرة تمتد لفترة تصل إلى سنتين، هذا وينتظر الكثير من المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص داخل دولة السعودية الذين يودون الحصول على الدعم المالي هذا الخبر من منصة سلفة الكبيرة، ولاكن يوجد هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لاخذ الدعم وسوف نتعرف عليها الان.

شروط التمويل من منصة سلفة

يجب على المتقدم للحصول على تمويل منصة سلفة أن يكون مواطن سعودي، ويتوجب عليه قبض شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

ان كان المواطن يشغل منصب في القطاع العسكري فلا بد ان يكون راتبه فوق 10 الاف ريال.

إذا كان يعمل في القطاع العسكري، فيجب أن يكون دخله لا يقل عن 10,000 ريال سعودي شهري.

شرط اساسي ان يكون سن الذي يريد التقدم بين 23 و60 عام.

علاوة على ذلك، يجب عليه أن يثبت فترة خدمته في العمل لا تقل عن 3 أشهر إذا كان يعمل في القطاع الحكومي، و6 أشهر داخل المملكة إذا كان يعمل في القطاع الخاص السعودي.

مميزات منصة سلفة