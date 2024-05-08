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سلفه تقدم دعم كبير.. دعم منصة سلفة في السعودية يصل الى 25,000 ريال سعودي.. تعرف على الشروط المطلوبة
توفر منصة سلفة فرصة للحصول على تمويل شخصي سريع يصل إلى 25,000 ريال سعودي، دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري، مع خطط سداد ميسرة تمتد لفترة تصل إلى سنتين، هذا وينتظر الكثير من المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص داخل دولة السعودية الذين يودون الحصول على الدعم المالي هذا الخبر من منصة سلفة الكبيرة، ولاكن يوجد هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لاخذ الدعم وسوف نتعرف عليها الان.
شروط التمويل من منصة سلفة
- يجب على المتقدم للحصول على تمويل منصة سلفة أن يكون مواطن سعودي، ويتوجب عليه قبض شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- ان كان المواطن يشغل منصب في القطاع العسكري فلا بد ان يكون راتبه فوق 10 الاف ريال.
- إذا كان يعمل في القطاع العسكري، فيجب أن يكون دخله لا يقل عن 10,000 ريال سعودي شهري.
- شرط اساسي ان يكون سن الذي يريد التقدم بين 23 و60 عام.
- علاوة على ذلك، يجب عليه أن يثبت فترة خدمته في العمل لا تقل عن 3 أشهر إذا كان يعمل في القطاع الحكومي، و6 أشهر داخل المملكة إذا كان يعمل في القطاع الخاص السعودي.
مميزات منصة سلفة
- تمكن منصة سلفه المستخدمين من الحصول على التمويل بسرعة، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على القروض في غضون دقائق بدون الحاجة إلى الذهاب للبنوك أو إنتظار أيام للموافقة.
- توفر منصة سلفه تجربة استخدام سهلة وبسيطة، حيث يمكن للمستخدمين تقديم طلباتهم وإدارة حساباتهم بكل سهولة عبر التطبيقات أو الموقع الإلكتروني.
- توفر منصة سلفه شروط تمويل سهله، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على القروض حتى في حالة وجود سجل ائتماني ضعيف أو دخل منخفض.
- تهتم منصة سلفه بحماية بيانات المستخدمين وتوفير بيئة آمنة للمعاملات المالية عبر استخدام تقنيات الحماية الحديثة.
- تقدم منصة سلفه خدمة عملاء متميزة، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على الدعم والمساعدة في أي وقت من خلال فريق متخصص ومتفرغ لخدمتهم.