وحش شاومي الجديد.. هاتف Xiaomi Poco X3 NFC بمواصفات عالمية تنافس الايفون… وحش الكاميرا

شركة شاومي للهواتف الذكية تبرز دائما بإصداراتها المميزة، وأحدث إصداراتها هو الهاتف Xiaomi Poco X3 NFC، الذي يتميز بمواصفات مذهلة وإمكانيات فائقة تضعه في مقدمة الهواتف الذكية المطروحة في السوق، يتمتع Xiaomi Poco X3 NFC بكاميرا خلفية رباعية عالية الجودة، بالإضافة إلى بطارية قوية تضمن للمستخدم تجربة استخدام طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر، وتتوفر العديد من المزايا الأخرى التي تجعله خيار مثالي للكثيرين.

مواصفات الهاتف

تم إطلاق جهاز Xiaomi Poco X3 NFC في اثنين من الألوان المذهلة، الأزرق والرمادي، وهو مزود بنظام تشغيل Android 10.

يتوفر Xiaomi Poco X3 NFC بنسختين، إصدار بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت والآخر بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 8 جيجابايت.

يعمل جوال Xiaomi Poco X3 NFC بمعالج قومي Snapdragon 732G من Qualcomm، ويتميز بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش.

يأتي الهاتف ببطارية سعتها 5160 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

إذا اشتريت Xiaomi Poco X3 NFC، سوف تكون قادر على استخدام شريحتي اتصال نانو.

وبالنسبة للكاميرا، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يزن الهاتف حوالي 215 جرام ويتميز بإطار مقاوم للماء.

مميزات الهاتف

تعمل شركه شاومي منذ ان تم اطلاقها في الاسواق المصرية على دعم الهواتف الخاصة بها ببطارية كبيرة تستطيع تشغيل لبضعة ايام، بما في ذلك كاميرا خلفيه وامامية مميزه عن غيرها من الهواتف المنافسة من الشركات الاخرى، وايضا تم وضع معالج قوي في هذا الهاتف ليستطيع المستخدمون استخدام الالعاب والبرامج المختلفة على الهاتف.