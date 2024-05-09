spa.gov.iq mazalty.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق عبر موقع منصة مظلتي

أصبحت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر الموضوعات البحثية المتداولة خلال الآونة الأخيرة حيث ينتظر جميع المستفيدين بفارغ الصبر الإعلان عن الأسماء وخاصة بعدما أعلنت الوزارة عن انتهاء مراجعة جميع الطلبات وتحديد المستحقين وفقًا لشروط وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، ولهذا سنوضح كيفية الاستعلام عن المستحقين للدعم وذكر الشروط الضرورية لتأهيل المتقدمين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ولكي تكون من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ينبغي عليك استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المستفيد حاملًا للجنسية العراقية.

ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية.

يشترط الإقامة الدائمة في العراق.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 و60 عامًا.

ألا يمتلك دخل شهري ثابت.

ألا يكون لديه أملاكًا بقيمة مرتفعة.

وبعد توفير هذه الشروط، يمكن للمواطن العراقي الانضمام إلى القائمة والاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة جميع المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر الوزارة حيث سيحصل كل فرد يستوفي الشروط على دعم مالي بقيمة 105 ألف دينار، وسيرتفع مبلغ الدعم كلما زاد عدد أفراد العائلة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وفرت الوزارة للمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية، وهي:

الولوج إلى منصة مظلتي.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

حدد خيار الرعاية الاجتماعية” من القائمة المنسدلة.

حدد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أدخل بعد ذلك اسم المحافظة التي تقيم فيها، وكذلك رقم الوجبة السابعة.

اكتب رقم الهوية الشخصية الخاص بك، ثم اضغط على زر “استعلام”.

ومن ثم سوف تبدو لك قائمة بأسماء المستفيدين، ويمكنك تنزيل الملف بصيغة PDF للاطلاع عليه.

مازال البحث مشتعلا من قب المواطنين العراقيين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والذين ينتظرون صرف الدفعة السابعة والاخيرة بفارغ الصبر، حيث لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى وقتنا هذا اسماء المقبولين في الدفعة الاخيرة ولم تحدد موعد الصرف.