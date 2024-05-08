“نزل لولو الشطورة” تردد قناة وناسة Wanasah الجديد 2024 لمشاهدة أجمل الأغاني المميزة
قناة وناسة استطاعت أن تُقيم قاعدة جماهيره طفولية مميزة في جميع الدول العربية، عبر كم المحتوى المميز التي تقدمه ما بين المحتوى التعليمي والترفيهي، إضافة إلى أن القناة تم إنشاءها في 2007، وفي هذه الفترة القصيرة قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات الطفولية، وكذلك الأغاني الأكثر من رائعة، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية التي يعشقها الأشخاص، وفقًا للتردد الخاص بالقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المشاهدين الراغبين في الإستماع إلى المحتوى الطفولي.
تردد قناة وناسة 2024 نايل سات
وعن معرفة التردد الخاص بقناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات لمشاهدة العديد من الأغاني الطفولية، وكذلك الأناشيد الدينية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-
- القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال ليكون النايل سات.
- التردد الجديد لقناة وناسة فهو 11470.
- معامل الترميز فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- استقطاب قناة وناسة أطفال الجديد فهو عمودي.
نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 العرب سات
ولسهولة مشاهدة العديد من البرامج الطفولية والأغاني والأناشيد الأكثر من رائعة عبر القمر الصناعي للعرب سات، كما في البيانات التي تتمثل في الأتي:-
- القمر الصناعي الخاص بقناة وناسة أطفال فهو العرب سات.
- بينما التردد الجديد لقناة وناسة أطفال فهو 11270.
- معامل الترميز لقناة وناسة أطفال الجديد يكون 27500.
- استقطاب قناة وناسة أطفال الجديد فهو عمودي.