“نزل لولو الشطورة” تردد قناة وناسة Wanasah الجديد 2024 لمشاهدة أجمل الأغاني المميزة

قناة وناسة استطاعت أن تُقيم قاعدة جماهيره طفولية مميزة في جميع الدول العربية، عبر كم المحتوى المميز التي تقدمه ما بين المحتوى التعليمي والترفيهي، إضافة إلى أن القناة تم إنشاءها في 2007، وفي هذه الفترة القصيرة قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات الطفولية، وكذلك الأغاني الأكثر من رائعة، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية التي يعشقها الأشخاص، وفقًا للتردد الخاص بالقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المشاهدين الراغبين في الإستماع إلى المحتوى الطفولي.

تردد قناة وناسة 2024 نايل سات

وعن معرفة التردد الخاص بقناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات لمشاهدة العديد من الأغاني الطفولية، وكذلك الأناشيد الدينية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال ليكون النايل سات.

التردد الجديد لقناة وناسة فهو 11470.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب قناة وناسة أطفال الجديد فهو عمودي.

نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 العرب سات

ولسهولة مشاهدة العديد من البرامج الطفولية والأغاني والأناشيد الأكثر من رائعة عبر القمر الصناعي للعرب سات، كما في البيانات التي تتمثل في الأتي:-