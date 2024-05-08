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شاهد المسلسلات التركية.. تردد قناة اليرموك الجديد 2024 على نايل وعرب سات.. اقوي المسلسلات والافلام
قناة اليرموك الأردنية هي إحدى القنوات التلفزيونية الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية، تأسست القناة لتلبية احتياجات الجمهور الأردني والعربي عامة وتقديم محتوى متنوع يشمل الأخبار والبرامج الثقافية والترفيهية والإخبارية، تسعى القناة إلى تقديم محتوى جذاب ومتميز يعكس الثقافة والهوية الأردنية، بالإضافة إلى تغطية شاملة للأحداث المحلية والعالمية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة اليرموك الأردنية.
تردد قناة اليرموك الجديد على نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11678.
- معامل ترميز قناة اليرموك: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة اليرموك على عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد:12692.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ:5/6.
مميزات قناة اليرموك
قناة اليرموك الأردنية تعتبر واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في الأردن، وتتميز بعدة جوانب:
- تغطية شاملة، تقدم القناة تغطية شاملة للأحداث الداخلية والخارجية، مما يسمح للمشاهدين بالبقاء على اطلاع دائم بكل ما يحدث في الأردن وفي العالم.
- برامج متنوعة، توفر القناة مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية والترفيهية والثقافية والرياضية، مما يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.
- جودة عالية، تتميز القناة بجودة عالية في البث والإنتاج، مما يضمن تقديم محتوى ممتاز للمشاهدين.
- مصداقية القناة، تسعى قناة اليرموك الأردنية إلى الحفاظ على مصداقيتها من خلال تقديم أخبار دقيقة وموثوقة، والابتعاد عن التحيز والتلاعب السياسي.
- تفاعلية القناة، تتيح القناة وسائل تفاعلية مع المشاهدين مثل مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة، مما يعزز التواصل بين القناة وجمهورها.