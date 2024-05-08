شاهد المسلسلات التركية.. تردد قناة اليرموك الجديد 2024 على نايل وعرب سات.. اقوي المسلسلات والافلام

قناة اليرموك الأردنية هي إحدى القنوات التلفزيونية الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية، تأسست القناة لتلبية احتياجات الجمهور الأردني والعربي عامة وتقديم محتوى متنوع يشمل الأخبار والبرامج الثقافية والترفيهية والإخبارية، تسعى القناة إلى تقديم محتوى جذاب ومتميز يعكس الثقافة والهوية الأردنية، بالإضافة إلى تغطية شاملة للأحداث المحلية والعالمية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة اليرموك الأردنية.

تردد قناة اليرموك الجديد على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678.

معامل ترميز قناة اليرموك: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اليرموك على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12692.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

مميزات قناة اليرموك

قناة اليرموك الأردنية تعتبر واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في الأردن، وتتميز بعدة جوانب: