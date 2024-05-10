بوكيمون ومهرتي الصغيرة وحكايات ماشا مع الدب.. وغيرها العشرات من البرامج اللي هيستفيد منها ابنك لما تنزلي تردد قناة سبيس تون الجديد 2024 بأعلى جودة

قناة سبيس تون تُعَد واحدة من أشهر وأجمل القنوات المفضلة لدى الأطفال في الوطن العربي، حيث تتميز القناة بشعبيتها الجارفة وتقديمها محتوى متنوعًا وممتعًا لمختلف الأعمار والمراحل العمرية للأطفال، ونتيجة الى ذلك فإن جميع الأطفال يستمتعون بمتابعة البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية المسلية التي تُعرض على القناة وتجذب اهتمامهم.

قناة سبيس تون أكثر من مجرد وسيلة للتسلية

تعد قناة سبيس تون أكثر من مجرد وسيلة للتسلية، حيث تتضمن العديد من الفقرات التعليمية والنصائح والإرشادات، إلى جانب الجانب الكوميدي الذي تقدمه، كما تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي مسلي ومفيد في آن واحد.

تردد قناة سبيس تون على مختلف الأقمار الصناعية

بالنسبة للتردد الجديد لقناة سبيس تون، يمكنك ضبطه على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

– للقمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

– للقمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12341.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

ضبط تردد قناة سبيس تون على التلفزيون الخاص بك

يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات على جهاز التحكم الخاص بالتلفزيون. اختر قائمة الإعدادات وانتقل إلى خيار التثبيت اليدوي. حدد القمر الصناعي المناسب، سواء كان نايل سات أو عرب سات. أدخل بيانات التردد المطلوبة. احفظ الإعدادات.

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تعرف على محتوى قناة سبيس تون

بالنسبة للمحتوى الذي تعرضه قناة سبيس تون، فهي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الممتعة والمحبوبة لدى الأطفال، حيث تتضمن البرامج مسلسلات الأنمي، والأناشيد، والأغاني التي تستهوي الأطفال، بعض البرامج المشهورة على القناة تشمل “ماشا والدب”، “مهرتي الصغيرة”، “حكايات ماشا”، “توم وجيري”، و “النمر الوردي”.

تعد قناة سبيس تون بالفعل أكثر من مجرد قناة تلفزيونية، فهي توفر أيضًا موقع إلكتروني وتطبيقات للهواتف الذكية تمكن الأطفال من الوصول إلى محتوى إضافي واللعب بألعاب تفاعلية، كما يمكن للأطفال التفاعل مع القناة ومحتواها من خلال المسابقات والاستفتاءات والتصويتات التي تُعقد على القناة.

باختصار، قناة سبيس تون تُعَد واحدة من أبرز القنوات الترفيهية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، وتقدم محتوى متنوعًا ومسليًا يستهوي الأطفال ويوفر لهم تجربة ممتعة وتعليمية في نفس الوقت.