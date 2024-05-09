كشوف الوجبة السابعة!!.. أسماء المشمولين المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 جميع محافظات العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي تقوم بدعم العديد من الأشخاص والفئات الأقل دخلاً في محافظات العراق، بما يُساهم هذا البرنامج في دعمهم ماديًا عبر الحصول عليه شهريًا من قبل المصارف العاملة في الدولة، إضافة إلى أن هذا الدعم يوفر حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمة، ويمكن الإطلاع على كافة الكشوفات التي تم قبولها في الوجبة السابعة عقب صدورها مباشرة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

وعن خطوات القيام بإستخراج كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يُرجى اتباع الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم التسجيل إلى الصفحة التالية من المنصة.

على أن يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

القيام بإختيار الوجبة والمحافظة المقيم بها المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم عرض جميع كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتمعاية.

شرط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وتتمثل أبرز شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في كافة محافظات دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

كذلك يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة العراق.

ألا يكون لديه سجلات تجارية بأسمه.

كما يجب وألا يكون مسجل في أي برنامج دعم أخرى.

ألا يتخطى عمر التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية.

الموافقة على كافة الضوابط والأحكام التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

موعد عرض الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه من المتوقع صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في الأيام القليلة المقبلة، وعقب الإنتهاء بشكل كامل من مراجعة كافة الطلبات المتقدمة، لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم في مختلف محافظات دولة العراق، فضلاً عن استبعاد ما غير مؤهل للحصول على الدعم.