باقي كام يوم؟.. موعد إجازة عيد الأضحى 1445-2024 للبنوك والعاملين في القطاعين العام والخاص

خلال الفترة الماضية قد تم الاحتفال بعيد الفطر المبارك على أكمل وجه، وقد تم تقديم إجازات مدفوعة الأجر إلى جميع الموظفين في مختلف القطاعات، لذا التساؤلات الحالية تتعلق بموعد إجازة عيد الأضحى 1445 للبنوك، حيث يتوقع البعض أن مدة إجازة عيد الأضحى ستكون طويلة، وذلك بسبب مناسك الحج والأضحيات التي تذبح طوال أيام العيد، لذا يمكنكم متابعة السطور القادمة حتى يتم معرفة موعد الإجازة المقدمة لعيد الأضحى إلى جميع الموظفين داخل البنوك.

موعد إجازة عيد الأضحى 1445-2024 للبنوك

يتم تقديم موعد إجازة عيد الأضحى 1445 للبنوك تبعا لقرار الجهات الحكومية والتي من ضمنها البنك المركزى، حيث قام بالإعلان عن مدة الإجازة التي ستقدم إلى الموظفين، بالإضافة إلى أنه أعلن عن موعد الإجازة، وجاء ذلك بعد أن طالب الكثير بمعرفة موعد الإجازة حتى يبدأ الجميع بالاستعداد حتى يتم استقبال أيام عيد الأضحى على أكمل وجه، لذا جاء موعد الإجازة المعلن كالتالي:

مدة الإجازة التي أعلن عنها البنك المركزي إلى جميع الأفراد العاملة بداخل البنوك التابعة له هي تصل إلى 9 أيام.

موعد الإجازة المعلن للموظفين العاملين في البنوك تبدأ من اليوم الخامس ذو الحجة.

أكد البنك المركزي أن الإجازة المعلنة قد لا تخضع إليها بعض البنوك التي تكون في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

موعد اجازة عيد الاضحى داخل القطاع الحكومي

أوضحت الحكومة السعودية أن إجازة عيد الأضحى قد تختلف من قطاع إلى آخر، كما تختلف المدة أيضا، لكن المتفق عليه أن الإجازة المقدمة إلى الموظفين لا تقل عن 5 أيام ولا تزيد عن 10 ايام، لذا فإن موعد إجازة عيد الأضحى في القطاع الحكومي والخاص جاء كالتالي: