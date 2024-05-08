فرح الأولاد وثبتها.. تردد قناة توم وجيري 2024 أفضل أفلام الكارتون الجديدة بجودة عالية hd

في الوقت الحالي يشهد البحث عن تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات ارتفاع ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، يعود هذا الارتفاع إلى الشهرة الواسعة التي حققتها القناة في وقت قصير نظرا لمحتواها المميز وجودته العالية، تتميز القناة بتقديم محتوى جذاب ومميز للأطفال، كما أنها تتميز بعدم فرض رسوم شهرية على المشاهدين،

مما يجعلها خيار مثالي للأسر في هذا العام، قناة توم وجيري تمكنت من جذب اهتمام الجمهور بشكل كبير بفضل محتواها المتنوع والمسلي، مما جعلها واحدة من أفضل قنوات الأطفال في الوقت الحالي يعتبر ذلك إنجازا كبيرا للقناة في وقت قصير، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة بين الجمهور.

تردد قناة توم وجيري 2024

تتميز قناة توم وجيري بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والأناشيد الدينية والمحتوى الطفولي الذي يستمتع به الصغار والكبار على حد سواء، يمكن مشاهدة أحدث البرامج والأفلام والأغاني التي تقدمها القناة على النايل سات أو العرب سات، كما يمكن الاستمتاع بالعديد من البرامج الطفولية المميزة والأفلام التي تجذب ملايين الأطفال ويمكن استقبال القناة على البيانات التالية:

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

تميزت القناة بتقديم محتوى مميز ولذلك تم تحديث تردد قناة توم وجيري لعام 2024 على النايل سات ويأتي التردد الجديد بالتفاصيل التالية:

التردد: 12149/11355.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

أما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فيأتي كما يلي:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

هذه المعلومات تتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بمحتوى قناة توم وجيري عبر ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على التردد المناسب.