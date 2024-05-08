بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة إلكترونيًا عبر ppo.gov.eg

كشفت النيابة العامة التابعة لوزارة الداخلية عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة إلكترونيًا، وذلك عبر خدمات المرور الإلكترونية، وبشكل مجاني لجميع المواطنين، يأتي هذا الإعلان في إطار التسهيل والتيسير على أصحاب المركبات الذين يسعون لمعرفة قيمة الغرامات المفروضة عليهم وسدادها داخل المحافظات؛ ويعكس هذا الإجراء حرص الجهات المعنية على توفير جميع الاحتياجات والخدمات بشكل أسهل وأسرع لجميع المواطنين.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة إلكترونيًا

يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة عبر موقع خدمات المرور الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، يأتي هذا الخطوات في إطار التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا لتسهيل الخدمات وتوفيرها بشكل أسرع وأكثر فعالية؛ للاستعلام عن المخالفات، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع النيابة العامة الإلكتروني.

النقر على خانة الخدمات الإلكترونية.

تحديد خيار الاستعلامات.

إدخال رقم لوحة السيارة المراد الاستعلام عنها.

تسجيل رقم رخصة القيادة كمعلومة إضافية.

النقر على خانة “مجموع المخالفات”.

سيظهر بعد ذلك إجمالي المخالفات المفروضة على السيارة المعنية.

مخالفات لا يجوز التصالح فيها

هذه هي المخالفات المرورية التي لا يمكن التصالح فيها ويجب دفع الغرامات فوراً: