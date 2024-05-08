بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة إلكترونيًا عبر ppo.gov.eg
كشفت النيابة العامة التابعة لوزارة الداخلية عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة إلكترونيًا، وذلك عبر خدمات المرور الإلكترونية، وبشكل مجاني لجميع المواطنين، يأتي هذا الإعلان في إطار التسهيل والتيسير على أصحاب المركبات الذين يسعون لمعرفة قيمة الغرامات المفروضة عليهم وسدادها داخل المحافظات؛ ويعكس هذا الإجراء حرص الجهات المعنية على توفير جميع الاحتياجات والخدمات بشكل أسهل وأسرع لجميع المواطنين.
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة إلكترونيًا
يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة عبر موقع خدمات المرور الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، يأتي هذا الخطوات في إطار التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا لتسهيل الخدمات وتوفيرها بشكل أسرع وأكثر فعالية؛ للاستعلام عن المخالفات، يجب اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع النيابة العامة الإلكتروني.
- النقر على خانة الخدمات الإلكترونية.
- تحديد خيار الاستعلامات.
- إدخال رقم لوحة السيارة المراد الاستعلام عنها.
- تسجيل رقم رخصة القيادة كمعلومة إضافية.
- النقر على خانة “مجموع المخالفات”.
- سيظهر بعد ذلك إجمالي المخالفات المفروضة على السيارة المعنية.
مخالفات لا يجوز التصالح فيها
هذه هي المخالفات المرورية التي لا يمكن التصالح فيها ويجب دفع الغرامات فوراً:
- السير عكس الاتجاه: عقوبة تصل إلى 3000 جنيه كحد أقصى، و1000 جنيه كحد أدنى.
- التلاعب في أرقام وحروف اللوحة المعدنية: الغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، مع إيقاف السيارة لمدة 6 أشهر.
- السير بالسيارة بدون ترخيص: العقوبة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.
- تعدي قائد السيارة على رجل المرور: الغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
- السير بالسيارة بفرامل غير صالحة: العقوبة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
- تركيب أجهزة إنذار مخالفة للقانون: الغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.
- تركيب سرينة هوائية غير مصرح بها: العقوبة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.
- عدم إبلاغ قائد السيارة عن الحادث الذي تسبب في إصابات: الغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.
- تركيب ستائر في السيارة تحجب الرؤية: العقوبة تتراوح بين 20 و100 جنيه.