ياترى بكام بعد التراجع… اسعار الاضاحي في مصر 2024 منافذ وزارة الزراعة وأماكن الحجز

مع اقتراب أول أيام عيد الأضحى لعام 2024 ازدادت نسبة البحث بين المسلمين عن اسعار الاضاحي في مصر 2024 المتاحة في منافذ وزارة الزراعة، يعتبر ذبح الأضحية أحد أساسيات التقرب إلى الله عز وجل، خلال هذا العيد المبارك تميزت أسعار الأضاحي هذا العام بتراجع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة وفي سياق متصل،

شهدت منافذ وزارة الزراعة إقبالا كبيرا من المواطنين الباحثين عن أضاحيهم لهذا العيد المبارك، فقد ازدادت الطلبات على الأضاحي بشكل واضح حيث يسعى الناس جاهدين لاقتناء الاضاحي التي تلبي احتياجاتهم وتوفيرها بأسعار معقولة.

اسعار الاضاحي في مصر 2024

تعد قائمة اسعار الاضاحي في مصر 2024 موضوع بحث متكرر بين العديد من المواطنين في الوقت الحالي حيث تشير التقديرات إلى أنها ستكون كالتالي:

تتراوح أسعار العجول البقرية بين 15 و 20 ألف جنيه.

أما بالنسبة لأسعار العجول الشبه بقر قبل العشر فتتراوح بين 35 و 40 ألف جنيه.

يبلغ سعر كيلو اللحم من عجول الجاموس الحي حوالي 130 جنيه.

أما سعر كيلو اللحم من عجول البقر الحي فيتراوح ما بين 150 جنيه.

فيما يتراوح سعر بيع الخروف القطاعي بين 6000 و 10،000 جنيه للرأس.

أما سعر بيع الخروف بالجملة فيتراوح بين 5900 و 9000 جنيه للرأس.

أماكن منافذ وزارة الزراعة في جميع المحافظات

يمكن حجز الأضاحي لعام 2024 من خلال مجموعة من المنافذ التابعة لوزارة الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية وتشمل هذه المنافذ:

مزرعة وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ.

منافذ وزارة الزراعة في محافظة الشرقية.

مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

مزرعة مشتل كفر الحمام بمحافظة الشرقية.

مشتل قها بمحافظة القليوبية.

مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

محطات البحوث في محافظة الإسماعيلية.

منفذ العامرية في محافظة الإسكندرية.

منفذ المتراث في محافظة الإسكندرية.

منافذ الجمارك في محافظة الإسكندرية.

منفذ سخا في مزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

منفذ أبورديس ومنفذ أبوزنيمة في سانت كاترين.

منفذ أوسيم بشارع أبو قرن بمركز أوسيم.

منفذ القناطر في محافظة القليوبية.

منفذ ابني بيتك في المنطقة الثانية.

منفذ ابني بيتك في المنطقة الرابعة عشر.

توفر هذه المنافذ فرصة للمواطنين لشراء الأضاحي وفقا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم في مختلف أنحاء الجمهورية.