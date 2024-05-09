احصل على الدعم من هُنا.. الحكومة السعودية تكشف آلية الإستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445 

من أهم المبادرات التي تم إطلاقها بواسطة الحكومة في المملكة العربية السعودية هو برنامج دعم ريف، حيث أن تم إنشاؤه بهدف زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة لدى المزارعين والعائلات المقيمة في المناطق، ولكن يتم الإنضمام به تحت شروط وضوابط محددة من قبل المبادرة، وفيما يلي سوف نتعرف على آلية الإستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445 في المملكة السعودية وأهم الشروط المطلوبة.

الإستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445

أعلنت الحكومة السعودية عن رابط التسجيل للحصول على دعم ريف، حتى يتم استخدام كل الخدمات المتاحة بشكل إلكتروني، ومن أهم الخدمات المقدمة هي خدمة الإستعلام عن أهلية دعم ريف، ويمكن استخدام هذه الخدمة بواسطة إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة ريف.

انقر على “تسجيل جديد”.

حدد نوع المستخدم (فرد أو أسرة).

من الضروري ملء كافة الخانات المتواجدة في نموذج التسجيل، مثل اسم المتقدم، الرقم الشخصي، وتاريخ الميلاد

قم بإدخال بريدك الإلكتروني ورقم الهاتف.

حمّل كافة المستندات اللازمة، وتشمل هذه المستندات على نسخة من البطاقة الوطنية ووثيقة تثبت محل الإقامة.

اطلع على وافق على كافة الشروط والأحكام.

انقر على “إرسال”.

شروط استحقاق دعم ريف في المملكة 2024

يعتبر برنامج “ريف” الحكومي السعودي مجموعة من القواعد والمعايير التي تحكم استحقاق الأسر لتلقي الدعم، وهي كالتالي: