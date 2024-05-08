تكنولوجيا

“وحش الألعاب” مواصفات هاتف Infinix gt 20 pro لعشاق الجيمز والسعر بالريال

صورة samar adel samar adelمنذ يوم واحد
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هاتف Infinix gt 20 pro
هاتف Infinix gt 20 pro

هاتف Infinix gt 20 pro إضافة جديدة في عالم الهواتف المحمولة والتقدم التكنولوجي الذي يواكب العصر بتوفير العديد من الأجهزة الحديثة التي توفر تقنيات ممتازة، ولاسيما أن هذا الهاتف واحد من أفضل الهواتف التي حرصت شركة انفنكس على تصميمه بشكل عصري وجذاب وكذلك بإمكانيات خرافية تسهل استخدامه وتجعل المستخدم ليس بحاجة لأي جهاز آخر للاحتفاظ بما يرغب من ملفات وصور وفيديوهات، وذلك فضلا عن ذاكرته الكبيرة وسعة تخزينه التي جعلته من أفضل الهواتف في الأسواق وفيما يلي سوف نوضح لكم أفضل المواصفات الموجودة به وكذلك سعره ومميزاته وعيوبه.

مواصفات Infinix gt 20 pro

تتوفر عدة مزايا رائعة بانفنيكس جي تي 20 برو التي حرصت الشركة على تطويرها وزيادتها به حتى ينافس العديد من الماركات الأخرى وبالفعل حقق نجاح كبير منذ طرحه في الأسواق، وفيما يلي سوف نوضح لكم المزايا المتعلقة بالهيكل الخارجي له والشاشة والذاكرة وكذلك الألوان المتوفرة منه فقط تابعونا:

ألوان الهاتفالبرتقالي، الفضي، الأزرق
نظام التشغيلنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة انفنكس الأحدث الـ XOS 14
البطاريةسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط
منفذ الـ USBيأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG
سماعات الهاتفيدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن

كما أن السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو

مستشعرات التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوبالهاتف يدعمهم جميعًا
وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتفيدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي تحت الشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه
البلوتوث وتحديد الموقعالهاتف يدعم البلوتوث وكذلك يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO
ترددات الواي فايa/b/g/n/ac/6 وكذلك يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct
الميكروفونيدعم ميكرفون إضافي حتى يتم عزل الضوضاء
الكاميرا الأماميةتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 2K بدقة 1440 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة

وكذلك تدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .

الكاميرا الخلفيةتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل

معدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة وكذلك يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و120 و240 إطار في الثانية الواحدة

كما تأتي ثلاثية الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.8

تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع Samsung HM6 وهي الكاميرا الأساسية

الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو

الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل .

الفلاشفلاش رباعي من نوع ليد فلاش
المعالجمزود بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 8200 Ultimate بتكنولوجيا 4 نانو
المعالج الرسومينوع Mali-G610 MC6 بالاضافة لمعالج رسومي اضافي للحفاظ على استقرار الاداء في الألعاب الثقيلة

كما أنه مزود بوحدة تبريد كبيرة تحافظ على الهاتف من ارتفاع الحرارة

الشرائح والذاكرةيدعم شريحتين

ذاكرة الإصدار الأول بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 وكذلك ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .

ذاكرة الإصدار الثاني ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 وكذلك ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .

شبكات الاتصالشبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G
المقاومة والسطوعمقاوم للماء والغبار حيث أنه مزودة بتقنية تعمل على طردهما

يصل السطوع الي 1300 شمعة

أبعاد الهاتف164.26×75.43×8.15 ملم كما أن وزن الهاتف

194 جرام

نوع الشاشةAMOLED وذلك بمساحة 6.78 إنش بجودة الـ 1080×2436 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 388 بكسل لكل إنش

كما أنه يدعم معدل تحديث 144Hz

سعر هاتف Infinix gt 20 pro

إن أهم ما يشغل بال الكثير بعد التعرف على مزايا الهاتف هو سعره، ونحن الآن بصدد هاتف مميز يحمل في داخله مجموعة متميزة من التقنيات الحديثة والمزايا الخيالية، ولهذا فإن سعره في المملكة السعودية يبلغ حوالي 1300 ريال سعودي وذلك للهاتف بذاكرة 256 جيجا مع 12 رام.

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صورة samar adel samar adelمنذ يوم واحد
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