“وحش الألعاب” مواصفات هاتف Infinix gt 20 pro لعشاق الجيمز والسعر بالريال

هاتف Infinix gt 20 pro إضافة جديدة في عالم الهواتف المحمولة والتقدم التكنولوجي الذي يواكب العصر بتوفير العديد من الأجهزة الحديثة التي توفر تقنيات ممتازة، ولاسيما أن هذا الهاتف واحد من أفضل الهواتف التي حرصت شركة انفنكس على تصميمه بشكل عصري وجذاب وكذلك بإمكانيات خرافية تسهل استخدامه وتجعل المستخدم ليس بحاجة لأي جهاز آخر للاحتفاظ بما يرغب من ملفات وصور وفيديوهات، وذلك فضلا عن ذاكرته الكبيرة وسعة تخزينه التي جعلته من أفضل الهواتف في الأسواق وفيما يلي سوف نوضح لكم أفضل المواصفات الموجودة به وكذلك سعره ومميزاته وعيوبه.

مواصفات Infinix gt 20 pro

تتوفر عدة مزايا رائعة بانفنيكس جي تي 20 برو التي حرصت الشركة على تطويرها وزيادتها به حتى ينافس العديد من الماركات الأخرى وبالفعل حقق نجاح كبير منذ طرحه في الأسواق، وفيما يلي سوف نوضح لكم المزايا المتعلقة بالهيكل الخارجي له والشاشة والذاكرة وكذلك الألوان المتوفرة منه فقط تابعونا:

ألوان الهاتف البرتقالي، الفضي، الأزرق نظام التشغيل نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة انفنكس الأحدث الـ XOS 14 البطارية سعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG سماعات الهاتف يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن كما أن السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو مستشعرات التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب الهاتف يدعمهم جميعًا وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي تحت الشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه البلوتوث وتحديد الموقع الهاتف يدعم البلوتوث وكذلك يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO ترددات الواي فاي a/b/g/n/ac/6 وكذلك يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct الميكروفون يدعم ميكرفون إضافي حتى يتم عزل الضوضاء الكاميرا الأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 2K بدقة 1440 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة وكذلك تدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة . الكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل معدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة وكذلك يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و120 و240 إطار في الثانية الواحدة كما تأتي ثلاثية الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع Samsung HM6 وهي الكاميرا الأساسية الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل . الفلاش فلاش رباعي من نوع ليد فلاش المعالج مزود بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 8200 Ultimate بتكنولوجيا 4 نانو المعالج الرسومي نوع Mali-G610 MC6 بالاضافة لمعالج رسومي اضافي للحفاظ على استقرار الاداء في الألعاب الثقيلة كما أنه مزود بوحدة تبريد كبيرة تحافظ على الهاتف من ارتفاع الحرارة الشرائح والذاكرة يدعم شريحتين ذاكرة الإصدار الأول بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 وكذلك ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5X . ذاكرة الإصدار الثاني ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 وكذلك ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X . شبكات الاتصال شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G المقاومة والسطوع مقاوم للماء والغبار حيث أنه مزودة بتقنية تعمل على طردهما يصل السطوع الي 1300 شمعة أبعاد الهاتف 164.26×75.43×8.15 ملم كما أن وزن الهاتف 194 جرام نوع الشاشة AMOLED وذلك بمساحة 6.78 إنش بجودة الـ 1080×2436 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 388 بكسل لكل إنش كما أنه يدعم معدل تحديث 144Hz

سعر هاتف Infinix gt 20 pro

إن أهم ما يشغل بال الكثير بعد التعرف على مزايا الهاتف هو سعره، ونحن الآن بصدد هاتف مميز يحمل في داخله مجموعة متميزة من التقنيات الحديثة والمزايا الخيالية، ولهذا فإن سعره في المملكة السعودية يبلغ حوالي 1300 ريال سعودي وذلك للهاتف بذاكرة 256 جيجا مع 12 رام.