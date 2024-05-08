الزيت والسكر في زيادة.. زيادة جديدة على التموين لكل فرد في البطاقة بشرط وحيد.. افرح وزقطط من هنا للصبح

تم الكشف عن اتفاق بين مصادر داخل وزارة التضامن ووزارة التموين والتجارة الداخلية، يهدف إلى تعزيز الدعم المقدم عبر البطاقات التموينية من خلال توفير مجموعة متنوعة من المواد الغذائية على البطاقة، إلى جانب الحصة المعتادة للفرد، ويستهدف هذا الاتفاق الأمهات المستحقات لمعاش تكافل وكرامة، شريطة حضورهن لجلسات التوعية الصحية والغذائية التي تفرضها وزارة التضامن على الأسر المستحقة للدعم.

زيادة الدعم على بطاقة التموين

وفقا للمصادر الرسمية حيث ان عدد الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة بحوالي 5.2 مليون أسرة، تضم ما يقرب من 22 مليون فرد، وتشير المعلومات إلى أن زيادة الدعم المقدم عبر البطاقات التموينية لهذه الفئة يخضع لشرط واحد، وهو الالتزام بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، والاستمرار في متابعة صحة الأم والطفل بانتظام، وتوضح المصادر أن التأكد من الالتزام يتم عبر فحص البطاقات الصحية التي يتم إصدارها للأطفال فور ولادتهم، لضمان تلقيهم المتابعة الصحية والغذائية اللازمة من وحدات الرعاية الصحية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

نصيب الفرد في التموين

وفي صدد هذا الخبر حيث اعلنت وزارة التموين عن نصيب الفرد في التموين والبالغ 50 جنيه قد تم تسجيله على البطاقة، ويستخدم هذا المبلغ لشراء كيس من السكر وزجاجة من الزيت بالإضافة إلى سلع أخرى تكون قيمتها معادلة لقيمة الدعم، بالإضافة إلى ذلك، يحصل كل فرد على حصة يومية تشمل 5 أرغفة توزع من المخابز الحكومية، وتبلغ الكمية الإجمالية 150 رغيف شهريا لكل فرد في البطاقة.