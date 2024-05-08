تصريحات جديدة.. حلقة ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة على dmc

تصدرت حلقة النجمة حلقة ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc قائمة الأكثر رواج على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك في غضون ساعات قليلة من عرض الحلقة التي تبث على جزأين الجزء الأول أمس والجزء الثاني، يعرض الليلة وكان التصدر للبرنامج ناتجا عن عدة كلمات بحث على منصة يوتيوب وياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس صاحبة السعادة، بالإضافة إلى أحمد العوضي زوج النجمة ياسمين عبدالعزيز الذي كان محور حديث الحلقة أمس.

حلقة ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة

خلال الساعات الأخيرة تصدرت مقاطع الفيديو التي تظهر فيها النجمة ياسمين عبدالعزيز وهي تبكي مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة على منصة الفيديوهات يوتيوب تمثلت هذه المقاطع في تصريحات تلفزيونية لأول مرة عن انفصالها عن زوجها أحمد العوضي، مما جعل الحلقة تحتل المراتب الأولى والثالثة والرابعة في التريند خلال الساعات الماضية.

بكاء ياسمين عبدالعزيز في تلك اللحظات كان مؤثرا للغاية، حيث كشفت عن جوانب من حياتها الشخصية والعاطفية التي لم تكن معروفة من قبل، وأظهرت جرأتها في الحديث عن موضوعات شخصية صعبة وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه المشاهد، حيث انتشرت مقاطع الفيديو بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتداولها المتابعون بكثافة.

موعد اعادة حلقة ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة

تعاد حلقة النجمة ياسمين عبدالعزيز مع برنامج صاحبة السعادة على شاشة قناة DMC في كل يوم جمعة، حيث يكون موعد إعادتها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، تعد هذه الحلقة محط أنظار الكثيرين نظرا لما تحمله من مفاجآت وتصريحات مثيرة تجعلها تتصدر قائمة الاهتمامات لدى المشاهدين.

في الحلقة السابقة أثارت ياسمين عبدالعزيز الجدل بتصريحاتها المثيرة التي كشفت فيها عن تفاصيل حياتها الشخصية وخاصة حول علاقتها بالنجم أحمد العوضي، والسر الذي أدى إلى انفصالهما رغم الحب الكبير الذي كان يجمعهما تلك اللحظات التي تناولتها الحلقة أشعلت الجدل وأثارت اهتمام الجمهور الذي تفاعل مع كلماتها ومشاعرها بشكل كبير.