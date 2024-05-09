«لولو عاوزه ماما تعالوا نعرف ايه اللى حصل »تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات 

في عالم البث التلفزيوني تلعب قنوات الأطفال دورا حيويا في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يلبي احتياجات الشباب الصغير واحدة من هذه القنوات هي قناة وناس التي تعد واحدة من أبرز المحطات التي تقدم برامج ومسلسلات ممتعة ومفيدة للأطفال وضمان وصول المشاهدين إلى محتوى القناة بسهولة يتطلب الأمر معرفة تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل سات والعرب سات لذا فيما يلي تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 على النايل سات والعرب سات.

التردد الجديد لقناة وناسة 2024 على النايل سات

استمتع بمشاهدة برامج أطفالك المفضلة بجودة عالية وصوت نقي عبر قناة وناسة على النايل سات.

تردد جديد: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال HD

إليكم دليل توجيهي لضبط القناة على جهاز الاستقبال HD

افتح قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اضغط على إضافة قناة جديدة.

اختر القمر الصناعي المناسب سواء كان النايل سات أو العرب سات.

أدخل التردد الصحيح لقناة وناسة.

أدخل معدل الترميز المناسب.

أدخل معامل تصحيح الخطأ.

ثم قم بإدخال الاستقطاب المطلوب (عمودي).

أدخل التردد الرأسي لجهاز الاستقبال HD.

اضغط على البحث وانتظر حتى يتم الانتهاء من البحث عن القنوات الجديدة.

أغاني قناة وناسة لولو الجديدة

تقوم قناة وناسة بعرض باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد للأطفال ومنها كما يلي: