استعلم الآن..رابط كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي 2024

يحظى برنامج الرعاية الاجتماعية باهتمام كبير من قبل المواطنين العراقيين، وذلك لأنه يعتبر من أهم وأفضل البرامج الداعمة التي تقدمها الحكومة بهدف دعم ومساندة أصحاب الدخل الشهري المحدود بالإضافة إلى العائلات الفقيرة التي لا تستطيع تأمين مصاريف المعيشة بسبب سوء الظروف والأحوال المادية، والجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من المستفيدين الذين يبحثون عن طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين من الوجبة الأخيرة في دعم الرعاية الاجتماعية، ولا سيما في الأيام القليلة الماضية وذلك لأن الوزارة لم تعلن شركة هذه الأسماء حتى الآن، ولمعرفة معلومات أكثر عن أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية تابعوا قراءة هذا المقال.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أصبح موضوع أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة من أكثر المواضيع التي تشغل تفكير المواطنين في العراق، وذلك لأن دعم هذا البرنامج يشكل أهمية كبيرة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض أو المحدود، وبعد تأخير الإعلان عن الأسماء في الموعد المحدد، فقد تزايدت عمليات البحث من قبل المستفيدين للاطلاع على كشوفات الأسماء المقبولة بالرعاية الاجتماعية، ويتم الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة من خلال اتباع الخطوات التالية في مقال اليوم.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يقوم المستفيد أولاً بالدخول إلى منصة مظلتي من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها.

ثم النقر فوق خيار المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية آخر وجبة.

الآن لابد من تحديد اسم المحافظة العراقية التي ينتمي إليها المواطن المتقدم للاستعلام عن المشمولين بالرعاية.

بعد ذلك يقوم المستفيد بكتابة كافة المعلومات والبيانات التي يتم طلبها منه.

ثم التأكد من صحة البيانات التي تم تقديمها وبعدها الضغط على زر “استعلام”.

بعد القيام بالخطوات التي ذكرناها يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين فور ظهورها،

كما يمكنهم تحميلها على شكل ملف pdf لأجل الإطلاع عليها في وقتٍ لاحق.

أهم الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية