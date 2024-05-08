ثبتها بجودة hd… تردد قناة SSC Sport على نايل سات.. تابع نجوم العالم في الدوري السعودي

تردد قناة SSC Sport الرياضية السعودية متاح على النايل سات وعبر العرب سات، حيث تعتبر قناة ssc HD واحدة من أهم القنوات الرياضية المتخصصة في بث مباريات الدوري السعودي وكافة الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية سواء في البطولات المحلية أو القارية بالإضافة إلى مباريات المنتخب السعودي والبطولات الدولية الأخرى

قناة ssc HD حظيت بشعبية كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة بعد انتقال العديد من نجوم كرة القدم العالمية إلى الدوري السعودي للمحترفين، مما جعل للقناة شهرة كبيرة وواسعة الانتشار يعتبر البث الحصري لقناة لمباريات الدوري السعودي والبطولات الأخرى من العوامل التي ساهمت في جذب جماهير كبيرة لمتابعة الأحداث الرياضية على قناة ssc HD.

تردد قناة SSC Sport

بإمكانك الاستمتاع بمشاهدة قناة SSC الرياضية السعودية عبر تاونات مختلفة، حيث يمكن استقبالها بسهولة من خلال البيانات التالية:

تردد قناة SSC Sport على النايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة SSC Sport على عربسات

القمرة الصناعية: عربسات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: رأسي

التشفير: لا يوجد تشفير القناة

الجودة: اتش دي

هذه المعلومات ستساعد على ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للتمتع بمشاهدة البث المباشر لبرامج وفعاليات قناة SSC الرياضية السعودية بدقة ووضوح عاليين.

طريقة ضبط تردد قناة ssc

لتعديل تردد قناة ssc الرياضية السعودية على جهاز الاستقبال الخاص يمكن اتباع الخطوات التالية: