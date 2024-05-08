ثبتها بجودة hd… تردد قناة SSC Sport على نايل سات.. تابع نجوم العالم في الدوري السعودي
تردد قناة SSC Sport الرياضية السعودية متاح على النايل سات وعبر العرب سات، حيث تعتبر قناة ssc HD واحدة من أهم القنوات الرياضية المتخصصة في بث مباريات الدوري السعودي وكافة الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية سواء في البطولات المحلية أو القارية بالإضافة إلى مباريات المنتخب السعودي والبطولات الدولية الأخرى
قناة ssc HD حظيت بشعبية كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة بعد انتقال العديد من نجوم كرة القدم العالمية إلى الدوري السعودي للمحترفين، مما جعل للقناة شهرة كبيرة وواسعة الانتشار يعتبر البث الحصري لقناة لمباريات الدوري السعودي والبطولات الأخرى من العوامل التي ساهمت في جذب جماهير كبيرة لمتابعة الأحداث الرياضية على قناة ssc HD.
تردد قناة SSC Sport
بإمكانك الاستمتاع بمشاهدة قناة SSC الرياضية السعودية عبر تاونات مختلفة، حيث يمكن استقبالها بسهولة من خلال البيانات التالية:
تردد قناة SSC Sport على النايل سات
- التردد: 12523
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة SSC Sport على عربسات
- القمرة الصناعية: عربسات
- التردد: 12418
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الاستقطاب: رأسي
- التشفير: لا يوجد تشفير القناة
- الجودة: اتش دي
هذه المعلومات ستساعد على ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للتمتع بمشاهدة البث المباشر لبرامج وفعاليات قناة SSC الرياضية السعودية بدقة ووضوح عاليين.
طريقة ضبط تردد قناة ssc
لتعديل تردد قناة ssc الرياضية السعودية على جهاز الاستقبال الخاص يمكن اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالضغط على زر منيو على جهاز الاستقبال للوصول إلى القائمة الرئيسية.
- انتقل إلى قسم التركيب أو Installation في القائمة الرئيسية.
- بعد ذلك انتقل إلى خيار البحث عن القنوات أو Channel Search الذي يسمح لك بالبحث عن القنوات المتاحة.
- اختر القمر الصناعي الذي يبث عليه القناة التي ترغب في ضبط ترددها ويمكن العثور على اسم القمر الصناعي في دليل القنوات أو على الإنترنت.
- بعد ذلك يتم إدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب وتصحيح الخطأ الخاص بالقناة وهذه المعلومات يمكن العثور عليها في مواقع الإنترنت أو في الإعلانات الخاصة بالقناة.
- بمجرد إدخال المعلومات بشكل صحيح، اضغط على زر بحث أو Search للبدء في عملية البحث عن القناة.
انتظر حتى يتم العثور على القناة وظهورها في قائمة القنوات المتاحة.
أخيرا اضغط على زر موافق أو OK لحفظ القناة والخروج من وضعية البحث والعودة إلى القائمة الرئيسية.