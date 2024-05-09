زي الجاهز بالظبط.. غذي أطفالك في الصيف بإتباع طريقة عمل الأيس كريم الشوكولاتة في المنزل 2024

مع اقتراب موسم الصيف، نلاحظ تزايد الإستفسارات حول كيفية طريقة عمل الآيس كريم الشوكولاتة في المنزل بجودة مماثلة للمنتجات الجاهزة بسبب مذاقه المميز والشهي الذي يحبه الجميع، سواء الصغار أو الكبار، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي بمكونات بسيطة.

طريقة عمل الآيس كريم الشوكولاتة في المنزل

سوف نتعرف فيما يلي على أسهل طريقة عمل الايس كريم بالمنزل بدون ماكينة، بمكونات سهلة وبسيطة للغاية، تتمثل فيما يلي:

كأس من الحليب بما يعادل 250 مل.

صفار بيضة.

200 جم من الشيكولاتة الداكنة.

عبوة من الكريم شانتيه

تحضير عمل الآيس كريم بالشيكولاتة

بعد أن تم تحضير المكونات السابقة، يمكنك إتباع الخطوات التالية للحصول على آيس كريم صحي ولذيذ: