طبخ
زي الجاهز بالظبط.. غذي أطفالك في الصيف بإتباع طريقة عمل الأيس كريم الشوكولاتة في المنزل 2024
مع اقتراب موسم الصيف، نلاحظ تزايد الإستفسارات حول كيفية طريقة عمل الآيس كريم الشوكولاتة في المنزل بجودة مماثلة للمنتجات الجاهزة بسبب مذاقه المميز والشهي الذي يحبه الجميع، سواء الصغار أو الكبار، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي بمكونات بسيطة.
طريقة عمل الآيس كريم الشوكولاتة في المنزل
سوف نتعرف فيما يلي على أسهل طريقة عمل الايس كريم بالمنزل بدون ماكينة، بمكونات سهلة وبسيطة للغاية، تتمثل فيما يلي:
- كأس من الحليب بما يعادل 250 مل.
- صفار بيضة.
- 200 جم من الشيكولاتة الداكنة.
- عبوة من الكريم شانتيه
تحضير عمل الآيس كريم بالشيكولاتة
بعد أن تم تحضير المكونات السابقة، يمكنك إتباع الخطوات التالية للحصول على آيس كريم صحي ولذيذ:
- يوضع اللبن على النار، وحينما تبدأ الزبدة بالتكون على الحواف، يُرفع عن النار.
- نقوم بإدخال صفار البيض في وعاء منفصل، ثم نصب الحليب الحار تدريجيًا مع التحريك المستمر.
- نقوم بخفق صفار البيض مع الحليب جيدًا، ثم نضع الشوكولاتة فوق الخليط.
- بعد ذلك، نستمر في الخلط حتى تصبح الشوكولاتة مذابة تماماً، نترك الخليط جانباً ليفتر قليلاً.
- تحضير الكريم شانتيه يتم عن طريق ذوبان الكريمة بالماء البارد وتحريكها بشكل متقن.
- نقوم بتدوير الشوكولاتة برفق في الكريما، مع التحريك من الأسفل إلى الأعلى، ومن الممكن مزجها بهدوء بواسطة ملعقة بدلاً من استخدام الخفاقة.
- بعد أن يتم مزج الكريما ومعجون الشوكولاتة معاً بواسطة ملعقة عادية، يجري تحويل المزيج إلى وعاء نظيف مُغلق بإحكام.
- يجب الإبقاء عليها في البراد لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات.
- قابلة للتخزين داخل الثلاجة إذا أردتم تناولها بسرعة.
- يمكن تحلية البوظة برش الفستق الحلبي أو ما ترغب فيه قبل أن تقدم.