تابع حصريا.. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159 وتردد جميع القنوات الناقلة لها

يعرض حاليا مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159، حيث تعتبر الحلقة متاحة ومترجمة عبر الترددات الخاصة بجميع القنوات العارضة، ونظرًا للشعبية الواسعة والرغبة الكبيرة في مشاهدة الحلقة الجديدة من “قيامة عثمان”، نحرص على تقديم ومتابعة كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه الحلقة لكم الآن.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159

يشهد المسلسل التركي “قيامة عثمان” الحلقة 159 اهتمامًا ملحوظًا وزيادة في مستوى عمليات البحث على موقع جوجل، خاصةً وأنها استطاعت تكوين جمهور ضخم في الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يُحدد موعد الحلقة 159 من مسلسل “قيامة عثمان” يوم الأربعاء الذي يصادف الثامن من مايو على شاشة قناة ATV التركية، وذلك في الساعة الثامنة مساءً بحسب توقيت كل من مصر والسعودية وسوف يُعرض باللغة التركية، في حين يستطيع متابعوه من الناطقين بالعربية متابعة النسخة المدبلجة عبر قناة الفجر الجزائرية وذلك يوم الخميس الذي يليه، الموافق للتاسع من مايو، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

تردد جميع القنوات العارضة

يتم بث مسلسل “قيامة عثمان” التركي الشهير كل أربعاء مساءً، ويحل موعد عرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وكذلك في الموعد نفسه وفق توقيت المملكة العربية السعودية، ويمكن مشاهدته عبر قناة ATV التركية وكذلك على شاشة قناة الفجر الجزائرية، حيث يتم البث وفق رموز وترددات خاصة بكل منهما.

تردد قناة ATV التركية

تعمل قناة ATV على إذاعة مسلسل قيامة عثمان وتنقل الحلقات عبر القمر الصناعي ترك سات، حيث يمكن متابعة الأحداث عبر التردد الخاص بها، وهو على النحو التالي:

القمر الصناعي ترك سات

التردد:- 11628

معدل الاستقطاب افقي

الترميز: 27500

الجودة اتش دي

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

بث قناة الفجر الجزائرية التي تعرض الحلقة 159 من مسلسل قيامة عثمان لضمان مشاهدة المسلسل تعرف على الترددات الموضحة أدناه:

تردد الفجر الجزائرية على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034

معامل التصحيح: 3/4

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد الفجر الجزائرية على عرب سات: